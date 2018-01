Táta pašeračky Terezy (21) v Pákistánském vězení: Vloží se do heroinového případu

Tereza byla dlouho v pákistánském vězení v izolaci. Nesměli za ní ani pracovníci ambasády, minulý týden, si ale konečně mohla promluvit v mateřském jazyce. Minulé úterý se totiž setkala s honorárním konzulem České republiky v Pákistánu. "Předal jí vzkazy od rodiny, doporučil jí, aby spolupracovala s vyšetřovateli," uvedla mluvčí Michaela Lagronová. Tereza je na tom podle konzula po zdravotní stránce dobře. "Na podmínky ve věznici si nestěžovala," uvedla mluvčí.

Dívka také dostala balíček základních potřeb, který pro ni připravili zaměstnanci ambasády v Islámábádu. Lagronová už Blesku dříve řekla, že je z rodiny v kontaktu především s Tereziným otcem.

O pašeračku Terezu (21) už se zajímají i v Británii: Vízum do Pákistánu získala oklikou!

Ten chce podle zdroje britského listu The Sunday Times se svou dcerou co nejdříve mluvit a zvažuje, že by se za ní do Pákistánu vydal. Naděje na to, že by se Tereza mohla v nejbližších měsících dostat zpátky do vlasti totiž nejsou příliš velké. Jednání o jejím vydáni totiž budou moc začít, až po vynesení rozsudku. Pákistán pak bude trvat na tom, aby si trest odseděla v Česku v plné výši.

Terezu H. na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podle zdrojů Customs Today Češka vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle, nevěděla však, že jde o heroin.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Před několika lety byla v této islámské republice odsouzena na doživotí Britka, u níž se našlo 63 kilogramů heroinu.

Simona H. promluvila o tom, jak s kamarádkou Terezou H. (21), kterou zadrželi v Pákistánu při pokusu provézt 9 kilogramů heroinu, jezdily provozovat sexuální služby do Švýcarska.