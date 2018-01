Kamarádka pašeračky Terezy (21): Vyhrožují mi smrtí!

Michaela, která se kamarádí jak s pašeračkou Terezou, tak společnicí Simonou, si na anonymní útoky stěžovala podle serveru TN.cz na sociální síti. „Ještě jednou jedinkrát mi někdo bude vyhrožovat smrtí, tak to dávám k trestnímu řízení, to vám garantuju,“ napsala Michaela.

Výhrůžky se prý nejdřív snažila ignorovat, pak ale pohár přetekl. Kdo na ni útočí, prý dobře ví. „Jasně, že ti hrdinové jsou z mého okolí a píšou z falešného profilu. Ale IP adresa je zrádná,“ vysvětlila s tím, že už vše udala na policii.

Video Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka - youtube.com 720p 360p <p>Toto jsou chvíle, kdy si uvědomila, že je zle. Víc než doživotního kriminálu v Pákistánu se ale bojí svého kontaktu v Anglii, kterého právě udala. Na internetu se objevilo video z výslechu české pašeračky Terezy (21), která se z Pákistánu snažila vyvézt 9 kilo heroinu. Celníci ji však zadrželi na letišti.</p> REKLAMA

O pašeračku Terezu (21) už se zajímají i v Británii: Vízum do Pákistánu získala oklikou!

Za útokem je podle ní zhrzený ctitel, který se zřejmě chytil Tereziny kauzy. „Těm lidem je to jedno, co řeknou. Chtějí jen ublížit, ale mne není jedno, že nějaký 25 lety honim*r bydlící u rodičů nerozdýchává, že jsem ho před 5 lety odmítla a teď dělá peklo a píše mi, že pokud nebude spravedlnost, zařídí to on,“ vysvětlila Michaela.

K případu své kamarádky Terezy, která čeká v pákistánské vazbě na další rozhodnutí soudu, se blíže nevyjádřila. O to víc se ale rozpovídala jejich společná známá Simona. Podívejte se na video:

Video Simona H. o zadržené Tereze: Je v klidu a čeká na pomoc! Od koho? - Petr Macek, Lukáš Červený 1080p 720p 360p <p>Jak se podle kamarádky Simony chová Tereza H. (21), zadržená v Pákistánu na letišti kvůli 9 kilogramům heroinu v zavazadlech, v místním vězení?</p> REKLAMA