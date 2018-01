Smrt Barborky (†2) ve vlaku na Olomoucku: Vlakvedoucí se zastal inspektor! Vše udělala správně

Vlakvedoucí obžalovaná v případu tragické nehody, při níž předloni zemřela dvouletá Barborka po pádu z vlaku na Olomoucku, popřela u soudu svou vinu. Ohradila se proti tomu, že by šlo z její strany o laxnost či nedbalost. Žena je společně s průvodčí obžalována z usmrcení z nedbalosti. Podle žalobce jejich vinou odjel vlak z olomouckého nádraží z nedovřenými dveřmi, ze kterých později dítě vypadlo. Obžalovaných žen se dnes u soudu zastal vrchní komisař Správy železniční dopravní cesty, podle něj žádné pochybení vlakové čety neshledal.

„Velmi mne to mrzí, že došlo shodou okolností k této nešťastné náhodě. Vyšetřovatel nás nařknul z nějaké nedbalosti nebo laxnosti, proti tomu se ohrazuji,“ uvedla vlakvedoucí Jarmila S. Podle ní se z jejího pohledu zdály všechny dveře dovřené. Uvedla, že tehdy předpis neukládal „přebouchávat“ všechny dveře po cestujících. „Při zavírání dveří jsme stály na nástupišti, abychom na dveře viděly, a pohledem jsme se přesvědčily, že jsou zavřené. Neměla jsem žádnou povinnost znovu jít a dveře znovu zavřít tak, aby je zavřel pracovník Českých drah,“ uvedla.

Podle kamerových záznamů dveře zřejmě nedovřel cestující, který do vlaku nastoupil na poslední chvíli. Průvodčí Jana S. uvedla, že si muže již nevšimla. Prý byla v té době ve vlaku, což však žalobce na základě kamerových záznamů odmítl. Vlakvedoucí Jarmila S. u soudu uvedla, že si všimla muže, který šel rychlým krokem, nastoupil do vozu a zavřel za sebou. Dveře prý zkontrolovala vizuálně, nejevily známky, že by nebyly zavřené.

Obou pracovnic se dnes zastal vrchní inspektor Správy železniční dopravní cesty, který tragédii na místě vyšetřoval. Podle něj není v silách pracovníků drah zkontrolovat osobně všechny dveře vlaku. „Stačí, když se vzdálím na chvíli od dveří a nemám jistotu, že na ně sáhne někdo jiný,“ uvedl svědek. Dodal, že pokud by se u takového typu vozu měla vlaková četa snažit o stoprocentní jistotu, vlak by patrně nevyjel z nádraží. „Já jsem tedy v té době nezjistil žádné porušení ze strany vlakové čety,“ uvedl komisař.

Poukázal i na technické nedostatky vozu vyrobeného v roce 1981. Podle něj měl původně kontrolku signalizující neuzavření dveří, která však byla během 80. let odstraněna. Komisař také řekl, že dráhy z úsporných důvodů začaly omezovat počet vlakové obsluhy. „Spočítali, že jeden člověk zvládne obsloužit až pět vozů, nevím, jaký to mělo vztah k bezpečnosti,“ uvedl.

Neštěstí se stalo na trase z Luhačovic do Prahy na konci července 2016. Vlak byl po vypadnutí dítěte zastaven ruční brzdou. Dívenku našla vlakvedoucí, která ji běžela zhruba kilometr po trati s lékárničkou hledat. Na místo letěl ještě vrtulník, pomoci dítěti už záchranáři nemohli. Dívka utrpěla těžké poranění hlavy, na místě zemřela.