Záhadná smrt Anny (†16), kterou našli oběšenou na stožáru: Policie řekla zásadní informaci

Rodina Anny s tím však nesouhlasí a do případu může vstoupit ještě prokuratura. Nebyla totiž prozkoumána ještě jedna důležitá stopa. Rodina, přátelé a známí se dodnes nedokážou vzpamatovat z hrůzy, která je zasáhla, když se dozvěděli, že dívka už nežije. Třebišovem se šířilo mnoho „zaručených“ informací, proč děvče zemřelo.

Matka zemřelé vyslovila pochybnosti, že by si její dcera sama sáhla na život. „Nechť policie vyšetří, co za tím bylo. Sama to určitě neudělala,“ tvrdila webu Pluska.sk paní Lenka. „Nešlo tu o nešťastnou lásku ani problémy v rodině či ve škole. Nebyl důvod k tomu, aby se uchýlila k sebevraždě,“ prohlásila matka krátce po tragédii.

Nyní, necelé dva měsíce od nepochopitelného činu, jsou už známé závěry policejního vyšetřování. „V uvedeném případu vyšetřovatel Policejního sboru zastavil trestní stíhání, protože tento skutek není trestným činem a není důvod dalšího prošetření věci,“ řekla Plus Jeden Deň košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová. Oběšenou Aničku (†16) našli uprostřed ulice: Policie už ví, co se stalo!

Upřesnila, že bezprostřední příčinou smrti bylo udušení oběšením a znaleckým dokazováním nebylo zjištěné cizí zavinění. „V uvedeném případě vyšetřování potvrdilo, že šlo o sebevražedný úmysl a ne zásah jiné osoby. Výsledky pitvy potvrdily v krvi nebohé 1,94 promile etylalkoholu,“ dodala Ivanová.

Matka Anny je zklamaná, že policisté ukončili vyšetřování. „Jsem přesvědčená, že moje dcera nespáchala sebevraždu. Jediné, co sedí, že opasek, na kterém byla oběšená, patřil Anně,“ zdůraznila. O pokračování vyšetřování může nyní rozhodnout jedině prokuratura.

„Příslušný prokurátor bude zkoumat, zda byly objasněné všechny okolnosti pro zjištění skutkového stavu. Potom až zaujme stanovisko,“ řekl mluvčí košické prokuratury Milan Filičko. Z dobře informovaného zdroje se redaktoři Plusky dozvěděli, že i přes zabavení telefonu po nálezu těla nebyly prověřeny poslední telefonáty a SMS. Anna (†16) se oběsila uprostřed ulice: Večer byla s kamarády a vypadala v pohodě

„Jsem přesvědčený, že tyto informace by mohly napovědět, kvůli čemu si mladé děvče sáhlo na život a ještě k tomu nepochopitelně na veřejnosti,“ řekl zdroj blízký policii. Zároveň dodal, že pitva neprokázala znásilnění ani přítomnost drog. O obojím se v Třebišově šuškalo.

Matka měla možnost podívat se na fotky z místa, kde Annna zemřela. Kvůli citovému pohnutí se tehdy soustředila jen na tvář Anny, detaily nevnímala. I proto původně uvažovala, že požádá policii o opakované nahlédnutí do spisu. Teď ale změnila názor. „Rozhodla jsem se, že už tam nepůjdu, nechci víc jitřit bolavé rány,“ uzavřela Lenka.

VIDEO: Případ z Česka - Manželský pár se oběsil