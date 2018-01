Šílení rodiče týrali 13 dětí, aby vydělali miliony: Chtěli vlastní reality show

Fanatičtí křesťané David (57) a Louise Turpinovi (49), kteří po léta týrali svých třináct dětí, podle slov sourozenců Louise chtěli ještě čtrnácté dítě. Údajně chtěli svoji rodinu vystavovat v televizi přes vlastní reality show.

Už dříve se provalily neuvěřitelné skutečnosti. Například David unesl svou budoucí manželku, když spolu začali chodit, Louise bylo teprve šestnáct. Jejich děti se od nich dočkaly šíleného zacházení, rodiče je poutali a trýznili, ven je často pouštěli jen v noci k popelnicím a se sousedy se vůbec nestýkali. Oba dva byli vychováni bigotními křesťany a sami prý slyšeli boží hlasy.

Děti byly v tak špatném stavu, že si policie zprvu myslela, že jsou všechny nezletilé, přitom některým z nich táhne na třicet! „Říkala, že by se jejich rodina skvěle vyjímala v televizi, také ráda připomínala, že by měla jejich reality show vetší úspěch než show Kate plus 8,“ uvedl v rozhovor pro Sunday People Billy Lambert, nevlastní bratry Louise. Z toho důvodu prý toužili po čtrnáctém dítěti.

Manželé vytoužené slávy skutečně dosáhli, ale asi ne tak, jak chtěli původně. Neslavně proslulý tyranský pár si za mučení a zneužívání nezletilých odsedí dohromady až 94 let ve vězení.

VIDEO: Matka tahala své dítě po ulici na vodítku.