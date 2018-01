Hrozí Tereze pomsta od drogového gangu? Hraje vabank, jde o život, míní expert Šándor

Začala zpívat a u soudu si tím jistě pomůže. Není to ale pro Terezu H., zadrženou v Pákistánu s 9 kily heroinu, dvousečná zbraň? Měla by se obávat pomsty ze strany pašeráků, jejichž zatýkání její výpověď spustila?

Tereza začala hned po svém zadržení s pákistánskými celníky spolupracovat. Ochotně jim řekla o svém kontaktu v Anglii a nabídla se, že dohledá v telefonu jeho fotografii. Hned se ale zděsila: „Ježíš, on mě zabije,“ zoufala si v češtině.

Bezpečnostní expert Andor Šándor předpokládá, že se dívce její kooperace s celníky u pákistánského soudu vyplatí. „Ale nedokáži odhadnout, kolik ta ‚sleva‘ může na tom závěrečném účtu být,“ řekl Blesk.cz.

Jenže je tu i druhá strana mince, o které Tereza vzhledem ke svým obavám o život, které vyjádřila u výslechu, jistě ví. „Pokud ti lidé, co je shodí, budou zadrženi a dostanou nějaký vysoký trest, tak se samozřejmě nedá vyloučit, že by se jí mohl pomstít ještě někdo jiný, kdo třeba nebude odhalen a je součástí té sítě,“ míní Šándor.

„Ona si musí umět dobře spočítat, do čeho půjde a do čeho nepůjde. Podle mého soudu teď prostě hraje vabank a jde jí především o její vlastní život, o to, jak dlouho z toho života stráví v kriminále, a jestli ho stráví v tom pákistánském nebo v českém,“ dodal.

Podle Šándora není pravděpodobnost, že by se na dívku někdo dostal v současné chvíli, kdy je ve vazbě, velká. „Ale vyloučit se to nedá. Předpokládám, že ta jejich vězení nejsou společná, jsou oddělená pro ženy a muže, takže tam ta hrozba nemusí být taková. Netuším ale, kdo jsou členi toho gangu, a netuším, jak tam lze podplácet pracovníky vězeňské služby atd.,“ uvedl.

Podle něj záleží na tom, jak vážně Terezina výpověď ohrozila strukturu drogové skupiny. „A také na tom, jaký zájem by ta struktura měla na tom, aby všem ostatním ukázala, že když se něco takového stane a budou mluvit, může je potkat stejný osud,“ vysvětlil expert.

Tereza musí doufat, že si jí vyšetřovatelé budou hledět. „Dá se předpokládat, že Pákistánci, pokud ta výpověď je cenná nebo bude cenná, přijmou nějaký systém její zvláštní ochrany, tak aby se jí něco nestalo,“ uzavřel.

