Tereza je pro gang bezcenná ztráta! Ředitel Národní protidrogové centrály promluvil o pašování a kartelech

Před několika dny byla v Pákistánu zadržena česká občanka s devíti kilogramy heroinu. Monitorujete běžně zadržení českých pašeráků v této zemi s velmi přísnými tresty pro takové pachatele?

„Konkrétně se k živému případu nemohu vyjádřit, každopádně, jak říkáte, v Pákistánu to není úplně běžné. Pamatuji si nicméně nějaké pákistánské »příběhy« s našimi občany, ale to už je dávno. Do zemí, kde mají drakonické tresty nebo špatné podmínky ve vězeních, se upřímně řečeno nikdo soudný nehrne. Když se ale na druhou stranu někdo nerozumný pro takový čin rozhodne, riziko vysokých trestů ho neodradí. Proto i tady občas chytí českého pašeráka.“

Zmíněné dívce Tereze H. je pouhých 21 let. Využívají pašerácké gangy právě takové lidi, je to typický vzorek takzvaného kurýra?

„Kriminální skupiny si zejména pro kurýrní přepravu snaží vybírat nesmírně různorodé lidi. Zaregistrovali jsme tak například těžce nemocné lidi, seniory nebo i manželské páry s dětmi.“

Někdo si možná řekne, proč takový rozruch a tak tvrdé tresty pro pár kilo drogy…

„»Kurýřina« je plnohodnotný způsob pašování drog, o kterém se občas skutečně mluví s jistým odsudkem. Ale ti, kdo to říkají, nechápou jednu věc. Zločinecká skupina nebo jednotlivec může vzít tunu kokainu a poslat ji v nějaké spedici do Evropy. Ale ve chvíli, kdy to policie zabaví, tak přijdou o tunu kokainu, o obrovské prostředky. Když ale vezmou tunu kokainu nebo heroinu a rozdělí ji po pěti nebo deseti kilech, a obrazně je hodí prostřednictvím kurýrů a dalších kanálů proti sítu, tak jim tak ¾ tuny projede. A ti zadržení, to je pro zločince započitatelná ztráta.“

Takže žádné neškodné přivydělání si…

„Rozhodně ne. A v schengenské podobě má taková kurýřina ještě následný efekt. Když se sem dostane droga, tak se pašuje dál napříč celou Evropou. Například linkovými autobusy, auty.“

Odkud se do Evropy pašuje kokain a heroin?

„Kokain z Latinské Ameriky, která je zdrojovou oblastí, kde se koka pěstuje a kokain vyrábí. A zdrojová země heroinu pro naši oblast je Afghánistán. Heroin z tzv. Zlatého trojúhelníku (Barma–Laos) putuje do Severní Ameriky a do oblasti Pacifiku.“

Vozí se kontraband přímo z těchto zdrojových zemí?

„Například kokain se nejčastěji pašuje z karibských destinací, které jsou blízko u zdrojových zemí. Evergreenem jsou třeba Nizozemské Antily. A v této oblasti se uplatňují čeští kurýři velmi často. Pak jsou ještě specifické odstíny zapojení českých občanů do pašování, jako jsou například námořní kapitáni. Někteří lidé, co převážejí jachty mezi kontinenty, si tak chtějí občas přivydělat. A ještě jedním odstínem jsou dnes již letití lidé, část emigrace po roce 1968, kteří skončili v různých částech světa. A někteří z nich byli historicky našimi v uvozovkách klienty. Až nám přišlo zvláštní, že sedmdesátníci ještě mají energii něco takového zorganizovat.“

Fungují Češi ve světě jen jako kurýři, nebo i sami pašování organizují?

„Samozřejmě že jsou i ve vyšších strukturách. Když jste někde ve zdrojové nebo tranzitní oblasti, tak musíte drogu sehnat, vložit do toho kapitál, zorganizovat spedici, všechno to musí klapnout a v koncovce se vám musí vrátit peníze s velkým ziskem. A tohle samozřejmě každý neumí. Vypadá to jednoduše, ale v kriminálním polosvětě platí úplně jiná pravidla. Tam mají lidé tendenci se vzájemně podvádět a okrádat. Takže je to adrenalin i pro ty zločince, organizovat takové věci…“

Kdo verbuje nejčastěji české kurýry? A proč?

„Jsou to různé zločinecké skupiny. Když vyjdu z minulosti už uzavřených případů, tak se verbováním kurýrů na našem území mnoho let zabývají západoafrické kriminální skupiny. Nabízejí lidem práci třeba v nějaké vyloučené lokalitě. Tamní lidé často ani nedokážou dohlédnout rizika takové činnosti a jdou do toho. A za dvě tři cesty do Karibiku mají najednou statisíce korun. Dozvědí se o tom jejich kamarádi a někteří se také nechají zlákat. Je to jako multilevelová pyramidová hra.

Verbují se Češi i v zahraničí?

„Ano, u západoafrických kriminálních skupin velmi často v Belgii, Holandsku či Německu. Kontaktují Čechy většinou v prostředí noční zábavy a tam jim nabídnou zajímavou »práci«.“

To jsou našinci tak schopní pašeráci?

„To bych neřekl, kurýři jsou z celé Evropy, ale byla i doba, kdy se hodně kurýrů rekrutovalo z Latinské Ameriky.“

Už jste říkal, že kokain se pašuje hlavně z Karibiku, přílety z těchto destinací jsou tak ale policistům vždycky podezřelé…

„To samozřejmě jsou, ale představte si, že v průběhu dvou hodin přiletí na nějaké evropské letiště z Karibiku tři velká letadla, několik set lidí. Není v ničích silách všechny ty lidi důkladně zkontrolovat, udělat osobní prohlídky a prohlídky zavazadel. To nejde. A na to pašeráci sázejí.“

Kolik českých kurýrů skončilo v zahraničí ve vězení a ve kterých zemích?

„Když jsem naposledy dělal statistiku našich občanů zadržených v zahraničí kvůli drogám, bylo to ve druhém pololetí minulého roku, tak nejvíce zadržených máme v Evropě. V Itálii, ve Francii, v Německu. Nejčastěji bývají zadrženi na evropských letištích při návratu s drogou. A pak máme různě rozeseté krajany ve vězeních po celém světě. Není to úplně vypovídající statistika, ale dává to dohromady asi 30 lidí.“

Mají v zahraničí odsouzení čeští kurýři šanci odsedět si trest za pašování drog doma v Česku?

„Pokud máme s tou zemí uzavřenou smlouvu ve věcech trestních o vzájemném vydávání odsouzených, tak ano. Musí o to požádat odsouzený, nebo jeho rodina, či právní zástupce přes ministerstvo spravedlnosti a zahraničních věcí. V zahraničí žádost posoudí místní soudní autorita, a když s tím souhlasí, tak se za určitých podmínek vrací vězeň do Česka, kde pokračuje ve výkonu trestu. Někdy to bývá tak, že tady ještě dojde k obnově řízení, a pokud je to z drakonických zemí, tak se obvykle trest zmírňuje.“

Máme takovou smlouvu s Pákistánem?

„S Pákistánem smlouvu tohoto typu nemáme.“

Když se drogy dostanou do Evropy, potažmo k nám, dnes už se určitě neprodávají jen na ulici…

„To určitě ne, stále významnějším kanálem je v tomto směru virtuální svět, především skrytý internet, takzvaný darknet. U nás jsou takové obchody významné především se syntetickými drogami. A putují k nám nejčastěji z Číny.“

Zabýváte se sledováním darknetu?

„Samozřejmě, je to pro nás skryté vyšetřování jako každé jiné. Jen se odehrává ve virtuálním prostředí. Uvědomujeme si, že tato oblast má celosvětový rozměr a technologické komplikace s dohledáváním faktických identit, plateb a technologických opatření, aby nebyli zločinci odhaleni, jsou velmi složité. A klíčem je mezinárodní spolupráce, která je velmi intenzivní. Díky tomu máme za sebou už několik úspěšných případů ve vztahu k darknetovým portálům.“

Drogy se tedy zobchodují ve virtuálním světě, ale zboží nakonec musí fyzicky dorazit k zákazníkovi…

„To je samozřejmě největší slabina této trestné činnosti, a naše největší šance. U komoditních položek, jako jsou drogy, výbušniny nebo zbraně, musí někde na konci řetězce někdo zboží předat zákazníkovi. A tam se otvírají možnosti. Samozřejmě i při spedici.“

Má u nás darknet rostoucí tendenci, co se týče uživatelů?

„Ano, je to generační záležitost a má bohužel velký potenciál. U mnoha lidí je opatření si drogy od dealera nepřijatelné, je to pro ně kriminální polosvět, se kterým nechtějí mít nic společného. Ale tím, že si drogu někde objednají virtuálně, mají pocit, že od toho mají jakýsi distanc.“

Mluvili jsme o heroinu, kokainu, u nás ale jede hlavně pervitin…

„Ano, jestliže dnes máme odhadovaných zhruba 40 tisíc problémových uživatelů drog, tak 80 procent z nich užívá pervitin, zbytek opiáty. Za stále problematický považuji také fakt, že téměř 40 procent populace mladých dospělých má u nás zkušenost s marihuanou, v západní Evropě je to o 10 až 15 procent méně.“

Kolik drog se vám podaří ročně zadržet a kolik varen pervitinu a pěstíren konopí odhalit?

„Počet odhalených laboratoří na území ČR se pohybuje mezi 350 až 400 za rok. U pěstíren konopí se pohybujeme mezi 200 až 300 odhalenými zařízeními různé velikosti. Co se týče množství zadržených drog, tak v roce 2015 jsme zaznamenali rekordní množství zadrženého pervitinu v historii ČR, a to 107 kilogramů! Loni to bylo odhadem 80 kilo.“

Zdá se, že jsme pořád, co se týče pervitinu, světovou velmocí!

„Bohužel, je to tak, jsme v Evropě velmocí svého druhu. A to specifickým produkčním schématem, velkým výskytem malých laboratoří, což nikde v Evropě není. Je to hlavně tím, že pervitin je u nás konzumentsky tradiční drogou. Proto jsou tady i největší zdravotní, sociální a kriminogenní problémy spojeny právě s pervitinem.“