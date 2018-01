Záhada sebevraždy krásné Míši (†28): Byla nemocná?

Na vlastní život si Slovenka Míša sáhla v úterý v podvečer. Okamžitě se rozšířila zpráva, že měla svému příteli krátce před činem poslat SMS, že od teď bude jeho strážný anděl. Její partner Dušan ale tyto informace popírá. „Žádná zpráva neexistuje. Všechno mi řekla do telefonu,“ popsal Dušan slovenskému serveru Pluska.sk s tím, že mu krátce před smrtí sama zavolala.

Krásná Míša (†28) skočila pod vlak: Budu tvůj strážný anděl, napsala před smrtí příteli

Dušan se velmi těžce smiřuje s tím, že smrti své lásky nemohl zabránit. „Od ukončení rozhovoru a střetu s vlakem uběhlo pár minut, dělal jsem, co se dalo,“ svěřil se. Hned po telefonátu spěchal mladý muž na místo tragédie, Míše už ale pomoci nemohl.

Také nejbližší rodina se se zprávou teprve vyrovnává. „Už jsme v Michalovicích. Co nejrychleji jsme všichni – bývalá manželka Alena, mladší dcera Simonka (23) a já – přijeli ze zahraničí, kde pracujeme, abychom zařídili záležitosti okolo pohřbu, ale hlavně abychom zjistili, proč to Miška udělala,“ sdělil otec Ivan.

Otec je ze sebevraždy milované dcery stále zmatený. „Byla zamilovaná, měla práci, rodinné vztahy byly v pohodě. Jediné, co nás napadá, je, že byla nemocná,“ vypočítává a dodává: „Miška od Nového roku stonala, ale mysleli jsme, že má jen nějakou virózu. Jestli šlo o něco jiného, nevím. Dozvěděl jsem se, že jindy vypadala, že ji něco trápí, nikomu se ale nesvěřila.“

Některé lidi hned napadlo, zdali by za jejím trápením nemohlo stát třeba nechtěné těhotenství. „Právě naopak, bylo by to pro ni i naši rodinu požehnání. Miška před čtyřmi lety ještě ve svazku s bývalým partnerem potratila, velmi ji to vzalo. Nás také, ale smířili jsme se s tím,“ vyvrátil Míšin otec Ivan tuto teorii.

Rodina nyní udržuje s Dušanem blízké vztahy. „Právě on mi jako první volal, co se stalo. Ani jsem mu v tu chvíli nerozuměl, protože strašně naříkal. Po chvilce se vzchopil a tehdy mi oznámil nejhorší zprávu mého života. Hned jsem se ho ptal, jestli se nepohádali. Tvrdil, že všechno mezi nimi klapalo,“ nechápe zdrcený otec.

V myšlenkách se stále vrací ke svému poslednímu rozhovoru s dcerou. Ani on sám ale nepoznal, co se mladé ženě honí hlavou. „Bylo to v pondělí, přesně den před smrtí. Večer mi volala, že potřebuje radu. Seděl jsem za volantem, tak jsme se dohodli, že jí zavolám později. Okolo 19.00 jsme si promluvili. Řekla mi, že dostala tři pracovní nabídky a neví, pro kterou se má rozhodnout. Radil jsem jí, i jsme se smáli, že radši víc nabídek než žádná. Nic nenasvědčovalo tomu, že by si pohrávala se sebevražednými myšlenkami,“ popsal Ivan.

Rodina částečně doufala, že jim snad trochu více informací přinese pitva zemřelé. Ta ale žádné otázky zodpovědět nedokázala. „Už známe výsledky. V krvi neměla alkohol, léky ani drogy. Tajemství její tragické smrti si odnese s sebou do hrobu,“ dodává zdrcený otec mrtvé Michaely.

