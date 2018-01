O pašeračku Terezu (21) už se zajímají i v Británii: Vízum do Pákistánu získala oklikou!

Tereza byla v Pákistánu loni celkem čtyřikrát a k pobytu v zemi využívala tzv. rodinné vízum, jak je patrné z fotografie příslušného dokumentu. Britskému listu The Sunday Times se ale podařilo zjistit, že poslední povolení pro odjezd do jižní Asie nezískala v České republice, jak by se předpokládalo, ale na pákistánské ambasádě v Dublinu.

Právě do Irska měla podle dostupných informací odletět z Abú Dhabí, kam mířil její let z Pákistánu, do kterého už nenastoupila. Když ji tamní celníci zadrželi, hned udala svůj kontakt. „Mám možná fotku chlápka z Anglie v konverzaci. Jen tam takhle sedí,“ rozpovídala se a dodala: „Ježiš, on mě zabije!“

Mohl to tak být právě tento muž, který dívce v Irsku vízum pomohl získat. Nedá se také vyloučit, že se o případ začne zajímat také irská nebo britská policie.

Zvrat v případu pašeračky Terezy (21) zadržené v Pákistánu: Zatkli jejího komplice, hned udal dalšího!

Video Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka - youtube.com 720p 360p <p>Toto jsou chvíle, kdy si uvědomila, že je zle. Víc než doživotního kriminálu v Pákistánu se ale bojí svého kontaktu v Anglii, kterého právě udala. Na internetu se objevilo video z výslechu české pašeračky Terezy (21), která se z Pákistánu snažila vyvézt 9 kilo heroinu. Celníci ji však zadrželi na letišti.</p>

Krom tajemného Angličana ale Tereza přivedla podle všeho vyšetřovatele také na stopu pákistánské větve gangu. V pátek policie zatkla jistého Shoaiba, který obchoduje s nemovitostmi. Ten hbitě udal dalšího člena skupiny jménem Aftab, po něm policie zatím bezvýsledně pátrá.

Češka zatím čeká ve vazbě na další rozhodnutí o svém osudu. Zástupci české ambasády usilují o povolení, aby se s ní mohli setkat. Usilovat o něj chtějí v následujícím týdnu u soudního jednání.

