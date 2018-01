Dívku (9) na Chomutovsku srazilo auto: Utrpěla vážná zranění, letěl pro ni vrtulník

U Března na Chomutovsku dnes odpoledne srazilo osobní auto dívku, která po vystoupení z autobusu přecházela silnici. Transportoval ji vrtulník do nemocnice. ČTK to řekla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Dívce je devět let a její zranění jsou velmi vážná. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. "Transportována byla vrtulníkem do traumacentra ústecké nemocnice, vzhledem k věku dítěte nebudeme sdělovat další podrobnosti," uvedl Voleník. Řidič srazil na Klatovsku chodkyni (25): Vážně zraněné ženě nepomohl a ujel, hledá ho policie

Nehoda se stala před 16:00 na silnici, která vede podél hráze přehrady Nechranice. "Dívka vystoupila z autobusu a přecházela silnici, v tu chvíli ji srazilo protijedoucí osobní auto," popsala nehodu mluvčí. Řidiči auta je devětadvacet let, dívka je nezletilá.

Na místě policie nehodu vyšetřuje, silnice 22512 je v délce 3,4 kilometru uzavřena. S jejím otevřením počítá policie dnes okolo 22:00.

