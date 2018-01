Češka zadržená s 9 kily heroinu: Terezu mohli zradit pašeráci, tvrdí novinář

Začala „zpívat“ a rozjela lavinu zatýkání. Policie již zatkla kumpána pašeračky Terezy H., který hned udal jméno dalšího člena gangu. Co čeká zadrženou Češku v pákistánském vězení? Jaký dostane trest? A má šanci, že bude vydána do Česka? Na to Blesku odpovídal švýcarský novinář s pákistánskými předky Alimuddin Usmani.

Jak celkově pákistánská společnost vnímá pašování drog?

Podle studie provedené v roce 2013 pákistánskou vládou a OSN je v Pákistánu 7,6 milionu lidí, kteří jsou na drogách závislí. Droga je skutečný problém veřejného zdraví. I když mnoho lidí žije z obchodu s drogami, zejména v kmenových oblastech, které jsou méně řízeny státem, bych řekl, že je tato aktivita vnímána negativně většinou společnosti.

Na letištích údajně existuje velká korupce, zejména co se týká kontrol – máte nějaké zprávy z poslední doby, že by se něco takového potvrdilo? Je to reálné, že pašeráci podplácejí celníky, aby mohli drogy vyvážet?

V roce 2015 pákistánský tisk odhalil, že bylo zatčeno sedm celních úředníků za korupci. Úplatky činily přibližně 1,5 milionu eur, což je značná suma vzhledem k průměrné mzdě v této zemi. Myslím si, že někteří úředníci mohou snadno podlehnout chamtivosti.

Můžete alespoň hrubě odhadnout, kolik se toho z Pákistánu takto vyveze a jak je vlastně možné, že lidé s drogami projdou kontrolou?

Podle některých studií se z této oblasti každý rok přepraví do Evropy 100 tun heroinu po moři, letecky a zejména po balkánských cestách přes Írán a Turecko. V Pákistánu se vyrábí tolik drog, že je nemožné vše kontrolovat.

Nemohla Terezu pašerácká skupina použít jako návnadu, aby odlákala pozornost od mnohem větší dodávky?

To je docela přijatelná hypotéza. Mohla být zneužita pašeráky, kteří ji zradili.

Momentálně se o Terezu „přetahují“ tři útvary – letištní policie, celníci a protidrogové – proč ji každý tak moc chce a proč ji celníci nevydají? Právě protidrogový útvar navíc nemá prý příliš dobrou pověst…

Tyto služby se pravděpodobně chovají, jako kdyby lapily exotického ptáčka. Nestává se každý den, že je zatčena hezká blondýnka za obchod s drogami. Všichni se asi chtějí nějak zviditelnit.

Jaký je realistický odhad trestu, který by mohla dostat?

Podle pákistánského práva za množství přesahující jeden kilogram riskujete trest smrti nebo doživotí. Ale s největší pravděpodobností by spíše mohla být odsouzena až na 14 let vězení. Pokud by množství dosáhlo 10 kilogramů, minimální trest by byl doživotí.

Jaká je realita pákistánského vězení? Skutečně jsou zde podmínky tak otřesné? Liší se ženské vězení od mužského? Jak to tam chodí, jaké to je pro cizince? A co korupce – dá se bachař „koupit“?

Bohužel nebo spíše bohudík nemám osobní zkušenosti s pákistánským ani jiným vězením. Mají pravděpodobně jiné normy než v Evropě. V roce 2016 představovaly ženy 1,8 % vězeňské populace v Pákistánu.

V roce 2004 vysílal kanál Geo TV reportáž o podmínkách žen v tamním vězení. Ukázalo se, že kapacita je nedostatečná. Byl by potřeba 2krát až 3krát větší prostor, aby byly zajištěny slušné podmínky.

V roce 2017 bylo ve věznicích v zemi 996 cizinců, včetně mnoha Indů. Nejběžnější tresty jsou pro terorismus, obchod s drogami nebo za nezákonný vstup do země.

Podle některých údajů mají cizinci příznivější podmínky než Pákistánci. Maji nárok na lepší cely a koupelny, protože jsou v oddělených částech. Výjimkou jsou Indové, s kterými se zachází hůře než s Evropany nebo Afričany. O korupci ve vězení však nemám informace.

Jak je Pákistán vstřícný k vydávání zločinců i bez mezinárodní dohody – má Tereza šanci, že se z Pákistánu dostane i za cenu, že si trest odsedí doma?

Dokonce i u zemí, které mají s Pákistánem dohody o vydávání, je proces složitý a někdy bývá zpochybněn. Ovšem skutečnost, že Pákistán má diplomatické zastoupení v Praze a že Česká republika má ambasádu v Islámábádu, může věc ulehčit.

Může Terezin spokojený výraz na fotkách znamenat, že s celníky spolupracovala už před zadržením, a proto se ničeho nebála?

Všechno je možné, ale také se rozbrečela těsně po objevení drog. Soudě podle selfíček se zdá, že se Tereza ráda předvádí. Takže možná jen chtěla vypadat dobře před kamerou, zvlášť pokud se k ní celníci chovali slušně.

Působíte jako novinář na volné noze ve Švýcarsku, kde Tereza pracovala jako prostitutka. Živí se zde takto spíše místní, nebo cizinky? Jak to v místní společnosti lidé vnímají?

V březnu roku 2017 jsem napsal článek pro ženevské noviny, který udává, že nejvíce zastoupené národnosti mezi prostitutkami v Ženevě jsou Španělky, Francouzsky a Maďarky. Jsou tu také jihoamerické a africké prostitutky, švýcarské ženy jsou v menšině. Co se týče prostituce, má zdejší společnost smíšené pocity, ale o zákazu se zatím neuvažuje.

