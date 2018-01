Co předcházelo zadržení Terezy? Sex za peníze a potrat, kamarádka zadržené Češky promluvila

Jak jste se s Terezou seznámily?

„S Terkou se známe asi čtyři roky. Seznámil nás společný kamarád z Uherského Hradiště. Pak jsme spolu začaly víc kamarádit a také jsme spolu cestovaly.“

Cestovaly? Za jakým účelem?

„Kvůli focení. Tím to začalo. Pak přišla ve Švýcarsku nabídka na erotické masáže a služby. Začaly jsme to dělat, ale už se k tomu nechci vracet. K téhle práci. Teď už chci dělat něco jiného.“

A Tereza? Ta dělá eskort stále?

„O Tereze teď nic nevím, myslím, že už v tom také nebude pokračovat. Už vzhledem k tomu, co se stalo.“

V souvislosti s tím se také psalo, že Tereza byla na potratu…

„Byla na potratu, ale podrobnosti nevím. Říkala mi, že to podstoupila, ale s kým to měla, to nevím, k tomu se nebudu vyjadřovat. Bylo to snad s někým z Belgie…“

To se říkalo i o vás…

„Ne. Mrzí mě, že se to všechno svádí na mě, není to pravda. Celá ta kauza, že já ji do toho dostala.“

