Rodiče zplodili 13 dětí, které týrali a věznili. Jde o fanatické křesťany, kteří prý konali boží vůli

Nelidští tyrané, kteří zplodili 13 dětí, které pak věznili, týrali, nechali vyhladovět a přivázali je řetězy, jsou fanatičtí křesťané. David Allen (57) a Louise Anna (49) Turpinovi takto podle konali, protože se domnívali, že jde o boží vůli. Prozradili to prarodiče týraných dětí.

Babička a dědeček týraných dětí ale prý nevěděli, k jakým zvěrstvům v domově v kalifornském Perrisu dochází. „Jsme překvapeni a šokováni,“ řekli ABC News James a Betty Turpinovi, kteří jsou Davidovi rodiče. Podle vlastních slov děti viděli naposled před čtyřmi nebo pěti lety. Od té doby byli s rodinou v kontaktu jenom telefonicky.

Prarodiče týraných dětí dodali, že jejich syn a snacha byli až fanatickými křesťany, kteří slyšeli slovo boží. Své sourozence zachránila sedmnáctiletá dívka, které se podařilo z domu hrůzy utéct, ukrást rodičům telefon a zalarmovat jím policii. Kdy strážci zákona dorazili na místo činu, zděsili se. Rodiče věznili 13 sourozenců v domě hrůzy: Byli přivázáni řetězy k postelím

„Podmínky tam byly děsivé. Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé,“ prohlásil místní šerif Greg Fellows. Policisté si mysleli, že se v domě nenacházejí žádní dospělí. To ale nebyla pravda. Sourozencům je od dvou do 29 let. Jenže dospělí potomci Turpinových byli tak podvyživení, že vypadali jako děti.

Ani sousedé neměli ponětí, co se v domě hrůzy děje. „Vůbec jsem nevěděl, že jsou v domě děti. Neměl jsem tušení, co se tam děje,“ řekl Andrew Santillan, který žije nedaleko bydliště Turpinových. Podle lidí z okolí šlo o velmi uzavřený pár, který nekomunikoval s ostatními lidmi. Matka držela děti (2 a 3) v kleci: Při záchraně syčely a vrčely jako zvířata

VIDEO - Děsivé týrání: Matka vláčí dítě za vodítko