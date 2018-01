Kdo je tajemný Pákistánec Tárik? Kamarádka Terezy promluvila o muži, kterého při výslechu udala celníkům

Terezu (21) zadrželi na letišti v pákistánském městě Láhaur s 9 kily heroinu v kufru. Blesk získal exkluzivní zpověď její kamarádky, modelky a také profesionální společnice Simony, která do Pákistánu odcestovala s ní. V rozhovoru prozradila mnoho detailů k případu. Dokonce i to, co jí Tereza prozradila o svém kontaktu, který udala při výslechu celníkům.

V souvislosti s Terezou se mluví o jistém Tárikovi, vy ho znáte?

„Neznám. Jen přes ni, ona s ním byla v kontaktu, já o něm nic nevím.“

Nic vám o něm neřekla?

„Jen to, že jsou v kontaktu, kolik dostaneme za to focení, které zařizoval, jen tyhle věci.“

A Tárik je tedy kdo? Šéf? Přítel? Manažer?

„Já bych ho označila jako šéfa. Vždycky říkala, že »můj šéf nám domluví focení v Pákistánu « a tak.“

Mluvila o něm s respektem? Na videu po zatčení utrousila, že se bojí, že ji zabije. Má z něj strach?

„Upřímně se bojím, že má. Nedokážu posoudit, nejsem tam s ní, ale to bych měla strach i já, kdyby se mi něco podobného stalo.“

Může za tím stát on? Může se mstít?

„Na to nedokážu odpovědět, jestli je schopný něčeho takového. Pokud to byl on, kdo jí to podstrčil, tak toho možná je schopný, ale…“

Máte jiné vysvětlení, kdo jí to mohl dát?

„Jako když jela přes něho fotit, kdo jiný by jí to podstrčil? Logicky. Já o jiné osobě nevím. Já tam jela jen pofotit, dál jsem to nerozebírala. Tereze jsem věřila. Dost jsme si věřily. Netušila jsem, co se stane.“

Co o něm vlastně víte?

„Vím, že bydlí v Anglii, v Londýně, co mi říkala, ale dopodrobna nevím. Vím, že je starší, čtyřicet, padesát.“

Jste nejlepší kamarádky a ženy přece drbou…

„To jo, ale přesto mi neřekla úplně všechno. Když mluvíte s rodinou, tak taky neřeknete všechno.“

