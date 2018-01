Kamarádka Terezy prozradila Blesku: Já s kufrem na letišti prošla!

Simona H. (23) v exkluzivním rozhovoru pro Blesk promluvila o své kamarádce Tereze (21), která byla v Pákistánu zadržená s devíti kilogramy heroinu. Simona absolvovala tu samou trasu, o její zavazadla se ale nikdo nezajímal. Co si myslí o reakci své kamarádky? Zvládne tvrdý režim ve vězení? A jaké má Simona plány do budoucna?

Viděla jste to video, na kterém je vidět její zatčení?

„Samozřejmě.“

Dokážete posoudit, jestli je její překvapení přirozené, nebo hrané?

„Na to, jak ji znám, mě její reakce překvapila. Člověk, kterého zadrží takovýmhle způsobem, se neusmívá.“

No, ona tam i pláče…

„Byl to takový falešný úsměv. Takový prostě… nevím. Její reakce mi nepřišla normální. Hrozí jí doživotí nebo trest smrti…“

O vaše zavazadla byl na letišti zájem? Nebo nemohl vám tam předtím také někdo něco dát?

„Nemyslím, nemám ani podezření. Normálně jsem prošla kontrolou, odletěla do Abú Zabí, pak do Dublinu. Vše v pořádku. Na letišti jsem měla celou dobu zavazadlo u sebe, nikdo se kolem něj nemotal, odevzdala jsem ho až před nástupem do letadla.“

Dostala jste někdy nabídku něco převézt?

„Takovou nabídku jsem nikdy nedostala.“

Myslíte, že Tereza mohla vědět, co má v zavazadle?

„Netuším. Mně celou dobu tvrdila, že tam jen fotí. Mohlo se stát, že já tam jela za focením a jí něco podstrčili, ale to vážně nevím.“

Napadlo vás, že jste třeba měla štěstí a že jste to mohla být vy, koho zadrželi s kufrem heroinu?

„Ne. Já v kufru nic nenašla.“

Jak se podle kamarádky Simony chová Tereza H. (21), zadržená v Pákistánu na letišti kvůli 9 kilogramům heroinu v zavazadlech, v místním vězení?

O vězení



Jaký je Tereza člověk?

„Je to dobrý člověk a má dobré srdce, ale to, co se stalo teď, mě dost zarazilo.“

Bude se ve vězení hroutit, nebo je pragmatická a racionální?

„Má celkem vysoké sebevědomí. Myslím, že to nese docela dobře a čeká, až ji někdo vysvobodí. Určitě se nehroutí.“

Na koho spoléhá? Kdo ji vysvobodí?

„Vždycky byla taková holka, která si myslela, že má kolem sebe lidi, kteří jí pomohou.“

Rodiče? Tárik?

„Rodiče. Poslali nějaké finance tam, aby měla nějakou obživu, prý tam bude o chlebu a rohlíku.“

Blesk získal exkluzivní rozhovor se Simonou H., nejlepší kamarádkou v Pakistánu zadržené Terezy (21), u níž celníci našli 9 kilogramů heroinu! Modelka a společnice z Pakistánu odletěla jen pár dní před Terezou a Blesku detailně popsala, co se v Pakistánu dělo a jak se Tereza dostala do maléru!

O plánech

Měly jste nějaké další plány?

„Neplánovaly jsme dopředu. Spíš z hodiny na hodinu. Po návratu jsme měly letět na dovolenou do Abú Zabí se relaxovat. Ale už se mi nevrátila…“

Budete ji po návratu kontaktovat?

„Na jednu stranu si přeju, aby se vrátila, protože to nepřeju nikomu, takový trest, ale na druhou stranu… Už se jí neozvu. Pokud ona, tak jí odpovím, ale to, co se stalo, zatížilo celou mou rodinu. Je to zklamání. Dozvědět se o nejlepší kamarádce tohle, to by šokovalo každého.“

A vaše plány do budoucna?

„Když už se o mně nějakým způsobem ví, tak bych ráda udělala větší kariéru. Mám další nabídky. Třeba na natočení klipu Bad Girl od švýcarské produkce High Society. Přijede jedna zpěvačka ze Švýcarska, která bude zpívat, a já do toho budu rapovat tu zlou holku.“