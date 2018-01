Za Pákistán jsem dostala 200 tisíc! Prozradila kamarádka Terezy zadržené kvůli pašování heroinu

Simona H. (23), nejlepší kamarádka v Pákistánu zadržené Terezy H. (21), u níž celníci našli 9 kilogramů heroinu, poskytla Blesku exkluzivní rozhovor. Modelka a společnice z Pákistánu odletěla jen pár dní před Terezou H. a detailně popsala, co se v Pákistánu dělo a jak se Tereza dostala do maléru!

Kdy jste spolu naposledy mluvily?

„Naposledy to bylo, než měla odlétat do Česka. Pak už ne. Pak už jsem si jen přečetla, že byla zadržená s tím heroinem.“

O čem jste mluvily v tom posledním hovoru?

„Měla jsem ji vyzvedávat na letišti, dojet pro ni s mým známým taxikářem.“

Létala do Pákistánu často?

„Vím, že když jsem s ní jezdila do Švýcarska, tak mi o tom Pákistánu říkala. Ale podrobnosti nevím, nechci lhát, mohlo to být třikrát, mohlo to být desetkrát.“

Věděla jste, za jakým účelem tam jezdí?

„Celou dobu mi tvrdila, že kvůli focení. Byly jsme spolu fotit na více místech po Evropě, jak říkám, vůbec jsem nečekala, že se stane něco takového. Měla jsem ji ráda, ale teď na ni mám jiný názor.“

Má Tereza zkušenost s drogami?

„Nikdy jsem u ní drogy neviděla. Na večírcích jsme pily alkohol.“

Byla jste v Pákistánu s ní?

„K tomu se nechci vyjadřovat.“

Takže se nemáme ptát na ambasádě, jestli na vaše jméno vystavovali vízum?

„Byla jsem tam jednou, asi tři týdny před Terezou. Ale jen za účelem focení. Já se vrátila naprosto v pořádku a jsem zaražená z toho, co se stalo.“

Jak dlouho jste tam byly?

„Letěly jsme tam spolu, já tam byla asi týden a ona tam potom zůstala. Říkala, že chce ještě nafotit nějakou sérii fotek.“

O focení

Kolik jste za to focení v Pákistánu dostaly?

„Já jsem dostala dvě stě tisíc korun.“

To je docela hodně za focení…

„Hm.“ ( smích)

To je běžná cena za focení v Pákistánu?

„Nevím, já tam byla jen jednou. Jestli Tereza dostala jednou dvě stě tisíc a jindy třeba osmdesát, to nevím.“

Co jste tam fotily?

„Spodní prádlo. A v těch jejich hábitech, v jejich pákistánském oblečení. Nahaté ne, je to arabská země.“