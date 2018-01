Z vápenky vytáhli pět utopených aut! Policie už ví, jak k tomu došlo

Potopená auta našel náhodou v prosinci potápěč. Pod hladinou byly čtyři vozy Volkswagen. Páté auto našel o uplynulém víkendu rovněž sportovní potápěč. „Tentokrát se jednalo o Škodu Roomster bez registračních značek. Dnes kolem poledne bylo i toto auto z lomu vytaženo, kriminalisté nyní budou podle VIN kódu zjišťovat, zda se jedná o kradený vůz,“ uvedl Vítek.

Potápěči objevili v lomu na Teplicku utopené auto: Je to už pátý vůz, asi ho zde ukryli zloději

Potopení předchozích čtyř vozů má podle kriminalistů na svědomí už jedenáctkrát trestaný čtyřiadvacetiletý muž, který se teprve loni v září vrátil z vězení. „A neukradl jen čtyři auta nalezená v lomu, byl obviněn z celkem deseti krádeží vozidel a jednoho pokusu krádeže. Tři auta měl odcizit v Teplicích, dvě v Karlových Varech a další pak v Chomutově, Liberci, Mostě, Ústí nad Labem a v Německu. Specializoval se především na starší vozidla koncernu Volkswagen, podle vyšetřovatele ukradl pět golfů, tři passaty, jeden ford a jednu dodávku,“ doplnil policejní mluvčí.

Všechna odcizená auta se kriminalistům povedlo zajistit a vrátí je majitelům. „Kromě toho má recidivista na svědomí i tři vloupání do aut v Oseku, poškozeným způsobil celkovou škodu přes 220 000 korun. Kriminalisté podezřelého muže, který řídil i přes zákaz soudu, minulý týden zadrželi a následně byl obviněn z přečinů krádeže, krádeže ve stadiu pokusu, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ dodal Vítek. Soud poslal obviněného do vazby, hrozí mu až pět let vězení.

