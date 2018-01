Vanesku (10) napadl toulavý vlčák: Zakousl se jí do krku!

K nešťastné události došlo ve čtvrtek po poledni, když byla Vaneska venčit svého malého jorkšírského teriéra. Toulavý vlčák, který se pohyboval kolem bytovky, kde děvče žije, nenapadl jako první jejího malého pejska, ale rovnou ji.

„Má vzadu pokousaný krk, ale i ouška, jak padla na zem, když po ní ten pes skočil. Má odřené a poškrábané čelo a pár modřin na těle,“ popsal webu Pluska.sk rozsah zranění své vnučky její dědeček Ján, podle kterého Vaneska naštěstí nemusela po útoku zůstat v nemocnici, ale po ošetření ji pustili domů.

Vlčáka viděli obyvatelé obce potulovat se u bytovek asi tři dny. „Nebyl agresivní, proto jsem ho zavřel do ohrady za domem. Se starostou jsme se snažili zavolat do útulků v Nitře a Levicích, odkud i přijeli, ale protože neměl čip, nedokázali nám pomoci, protože je u nich plno,“ dodal Ján.

Přístup útulku ho překvapil. „Možná ho někdo vyhodil, protože neměl ani obojek a byl dost vystrašený. Proto mě dost zarazilo, ani jsem to nepředpokládal, co děvčátku udělal,“ uvedl starosta obce Peter Benko. Podle něj nepatřil pes nikomu z dědiny. Co psa rozhněvalo, nikdo netuší.

Nebohá Vaneska doplatila na to, že se vlčákovi podařilo dostat z voliéry, do které ho zavřel její děda. Naštěstí jeho útok na ni viděl jeden ze sousedů, který šel jakoby zázrakem právě okolo. Michal popsal, co se přesně stalo a jak lítý útok čtyřnožce probíhal.

„Když jsem viděl, co se děje, obstoupil jsem zezadu toho velkého psa a trochu ho rukou přidusil, protože jsem se bál, že kousne i mě. Když už nebyl schopný útočit, dal jsem ho na bok a zavolal jsem otci, protože jsem musel jít pryč,“ vypověděl Michal. Další tragédie v rodině Vlastíka (†1): Chlapce zakousl pes, jeho dědu zavraždili

„Slyšel jsem, že brzy napadl i dalšího souseda, který ho poté zastřelil,“ dodal Michal. Hroznou událost viděl z domu i dědeček děvčátka, který nelenil a vyběhl vnučce na pomoc. „Okamžitě jsem vyskočil přes balkon ven a utíkal jí pomoc. Bylo to strašné,“ popisuje otřesné chvíle Ján.

Naštěstí se šikovná žačka, která úspěšně přednáší poezii i prózu, dává po útoku do pořádku. Její stav se lepší každým dnem. Jak ale dlouho zůstanou šrámy na její duši, není jasné. Útok psa dítěti navíc připomínají bolestivé injekce, které musí dostávat, kdyby měl náhodou vlčák vzteklinu.

