Lže, nebo je trénovaná! O čem se bavili Pákistánci po zadržení Terezy (21)?

Opravdu nevěděla, že má v kufru devět kilo heroinu, nebo šlo o zkušenou pašeračku? V případě Češky Terezy (21) visí mnoho otazníků. Nemají zřejmě jasno ani pákistánští vyšetřovatelé. Dokazuje to překlad videa z jejího zadržení a následného výslechu. Další záhadou je i to, že jí během následného soudu dovolili používat mobilní telefon.

Tereza měla namířeno z Pákistánu přes Abú Zabí do Irska. Na letišti v Láhauru prošla dvěma kontrolami, než ji celníci zastavili, aby si pořádně prohlédli obsah jejího zavazadla. A v tu chvíli si drobná blondýnka podepsala ortel.

Celníci totiž v jejím zavazadle pod falešným dnem našli balíčky s podezřelým práškem. Když se jí na videu ptají, co to je, Tereza přistupuje a začne k drogám čichat. Pak se zoufale zhroutí do židle a rozpláče se. Celníci se mezitím baví o tom, že by měli vyrozumět protidrogovou jednotku.

V jejím zavazadle se našlo celkem 9 kilo heroinu, celníci si ale hmotností drog zprvu nebyli jistí a dohadovali se, jestli v kufru není více než deset kilo. V Pákistánu totiž sice hrozí trest smrti už za pašování jednoho kila drog, v praxi se ale uděluje jen velmi zřídka při množství pod deset kilo.

Celníci se poté na videu začnou bavit o tom, kam Tereza cestovala a požádají ji o doklady. Dívka říká, že letenku už odevzdala a jeden z úředníků hlásí, že ji má u sebe. Celníci poté řeší, do čeho dát sáček, který se jim při kontrole protrhl, aby heroin nerozsypali, a tím video z jejího zadržení v podstatě končí.

Následně putovala Češka na výslech, kde nejdříve tvrdila, že nevěděla, co veze. Pak ale šla s pravdou ven a přiznala, že už podnikla čtyři podobné cesty. Prý ale rozhodně netušila, že šlo o heroin a měla za to, že jde jen o látku, z které se drogy vyrábí. Vyšetřovatelé ale její výpovědi příliš nevěřili, což dokazuje překlad jejich dialogu z druhého videa. „Pane, ona lže,“ říká jeden druhému. „Je trénovaná,“ odpovídá mu druhý. „Ježiš, on mě zabije,“ naříká mezitím česky blondýnka, která krátce předtím vyšetřovatelům práskla svůj kontakt.

U soudu s mobilem

A podivné okolnosti jejího případu dokazuje i další zveřejněná fotka, na které Tereza pózuje se širokým úsměvem a mobilem v ruce u soudu. Zatím to tak vypadá, že Tereze se spíše daří zevnitř rozkládat policii, než aby tomu bylo naopak...