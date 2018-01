Rodiče věznili 13 sourozenců v domě hrůzy: Byli přivázáni řetězy k postelím

Záchrana přišla poté, co jedna z dcer (17) páru z domácího vězení utekla. Podařilo se jí zalarmovat policii mobilním telefonem, který ukradla rodičům. Když strážci zákona dorazili na místo, nevěřili svým očím. Tyrané David Allen (57) a Louise Anna (49) Turpinovi drželi některé ze svých dětí přivázané za řetězy k postelím.

„Oběti vypadaly podvyživeně a velmi špinavě,“ uvedla policie v prohlášení. Sourozencům bylo od dvou do 29 let. Sedm z nich bylo již dospělých. Proč rodiče děti týrali, není jasné. Sousedé jsou z celé situace zděšení. Nikdo netušil, k jakým hrůzám za zdmi domu dochází. Image spokojené rodiny byla jenom maska před okolím.

„Vůbec jsem nevěděl, že jsou v domě děti. Neměl jsem tušení, co se tam děje,“ řekl Andrew Santillan, který žije poblíž. „Je to velmi šokující. Hodně děsivé,“ prohlásil Richardo Ross, který žije ve stejné ulici jako Turpinovi. „Je to šílené, nemohu tomu uvěřit,“ dodala jeho manželka Zinzi. Důvod chování rodičů je stále neznámý. Dcera umrzla v kleci, kde ji drželi rodiče: Vážila 19 kilo!

VIDEO: Nechvalně proslulý případ týrání dětí z Česka: Kauza Kuřim