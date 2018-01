Žena (†36), která měla ubodat spícího manžela: Spáchala sebevraždu ve vazbě

Poté, co si minulý čtvrtek vzal ve věznici život čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren, vyšetřuje policie další sebevraždu za mřížemi. V Olomoucké vazební věznici si na život sáhla žena, která měla ubodat svého manžela.

Jestli svého manžela skutečně zabila, soud již nerozhodne. K incidentu došlo vloni začátkem listopadu v Pitíně na Uherskobrodsku. Žena údajně svého muže ubodala ve spánku. Hrozil jí za to až dvacetiletý pobyt ve vězení.

Vážně zraněný muž si zavolal záchranku sám. Byl převezen do nemocnice, ale tam svým zraněním podlehl. Jeho ženu pak umístili do psychiatrické léčebny a následně do olomoucké vazební věznice. Tam si matka dvou dětí vzala život.

„Žena obviněná z pokusu vraždy zemřela. Vyšetřování bude nadále pokračovat standardním způsobem, ovšem nebude ukončeno návrhem na podání obžaloby, ale návrhem na zastavení trestního stíhání,“ řekla TV Nova policejní mluvčí Lenka Javorková. Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren (†25): Ve věznici se oběsil na prostěradle!

VIDEO – Kevin Dahlgren po vynesení rozsudku