O pašeračku Terezu (21) se v Pákistánu perou! Chtějí ji získat hned tři vyšetřovatelé

Zatímco ANF a letištní policie kvůli vyšetřování o modelku tvrdě bojují, celníci údajně nejsou připraveni Terezu jinému oddělení předat. Válka o ni došla tak daleko, že si jednotlivé útvary posílají mezi sebou oficiální dopisy. Podle zákona má na zadržení a vyšetřování Terezy právo protidrogové oddělení.

„Je to logické. Běží tam zřejmě nějaká utajená akce, poté, co ona začala mluvit, tak proběhlo nějaké zatýkání a je logické, že pokud jde o drogy, tak celou záležitost by mělo řešit protidrogové. Divné ale je, že do toho nezasáhne někdo, kdo velí bezpečnostním složkám,“ řekl Blesku bezpečnostní expert. Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka

Když se celníci na videu krátce po zatčení Terezy ptají, co to je v jejím kufru, tváří se bezradně, nakonec se dokonce rozpláče. Uvnitř totiž bylo pod falešným dnem 9 kilo heroinu. Tereza tvrdila, že netušila, co převáží, policii ale nakonec podle všeho prozradila detaily o dalších částech pašerácké skupiny. Policie totiž po jejím zatčení provedla rozsáhlé razie. Co bude s dívkou teď, je ve hvězdách.

Úředníci dokonce pátrají po právních možnostech, kdo může vyhrát a opatrovnictví nad Terezou získat, a veškerou další práci ve svých útvarech nechávají ležet ladem. Kdo tak bude vyšetřovat případ české pašeračky Terezy, je dosud nejasné. Případ strhl v Česku velkou vlnu pozornosti. Tereza nejdříve tvrdila, že neví, jak se jí drogy do zavazadla dostaly.

Pak ale šla s pravdou ven. „Poprvé mi dali do kufru tři nějaké sošky, že jsou to dárky. Nevěděla jsem, že tam něco je. Podruhé už jsem to věděla, ale měla to být tráva. Potřetí a počtvrté už mi vyhrožovali. Řekli ale, že to je něco, z čeho se drogy teprve udělají, ne že to je heroin. Ani že je toho tolik,“ vypověděla lámanou angličtinou. Češce hrozí v Pákistánu za pašování drog teoreticky doživotí i trest smrti.