Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka

Tereza nejdříve tvrdila, že nevěděla, co veze. Pak ale šla s pravdou ven. A rozhodně nešlo o její první pašování. „Poprvé mi dali do kufru tři nějaké sošky, že jsou to dárky. Nevěděla jsem, že tam něco je. Podruhé už jsem to věděla, ale měla to být tráva. Potřetí a počtvrté už mi vyhrožovali. Řekli ale, že to je něco, z čeho se drogy teprve udělají, ne že to je heroin. Ani že je toho tolik,“ vypověděla lámanou angličtinou.

Šok a slzy: Uniklo video ze zadržení Terezy v Pákistánu. Celníci tahají drogy z kufru

Na nejnovějším videu se jí policista ptá, zda má fotku muže, se kterým ohledně zásilky komunikovala. „Mám možná fotku chlápka z Anglie v konverzaci. Jen tam takhle sedí,“ odpovídá mu blonďatá Češka špatnou angličtinou. Je na ní vidět frustrace a obavy. Tvář si dává do dlaní a hlasitě oddechuje. I když jí možná závažnost situace nedocházela, teď je jí vše jasné.

Moc dobře také ví, že její kontakt nebude rád, že ho práskla. „Ježiš, on mě zabije,“ říká si na záznamu pro sebe a vzdychá zděšením ještě hlasitě. „Ježiš, já to nemůžu říkat,“ jsou její poslední slova z videa.

Tereze nyní hrozí až doživotí v pákistánské věznici. Trest smrti se za pašování heroinu také udílí, ale obvykle ne cizincům. Během skandálu vyšlo také najevo, že se blondýnka v minulosti živila jako luxusní společnice.