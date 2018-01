Tereza zaskočila psychiatra Cimického: Profesionální ochutnávka drog! Proč se dívka nebrání?

Překvapení, zoufalství, pláč. Takové projevy chování jsou vidět u Terezy H. (21) na videu krátce po zadržení. Celníci zrovna rozbalují její kufr a zpod falešného dna vytahují balíčky drog. Její chování vysvětlil psychiatr Jan Cimický. Podle něj nereaguje jako člověk, který nechápe, co se děje.

Když se celníci na videu ptají Terezy, co jsou balíčky, které měla pod dvojitým dnem kufru, dívka s otevřenými ústy zjišťuje, co je uvnitř. Obsah dokonce očichá a pak se zoufale zhroutí zpět do židle. Později pláče.

V balíčcích bylo 9 kilo heroinu, ale Tereza tvrdila, že nevěděla, co přesně převáží. Podobnou cestu s „dárky“ v zavazadle absolvovala už čtyřikrát. Tentokrát kvůli tomu ale skončila za mřížemi.

Její chování při výslechu mnohé šokovalo – na několika fotografiích, které celníci pořídili, se totiž mladá žena usmívá. Její jednání krátce po zadržení nám vysvětlil psychiatr Jan Cimický.

„Dívka se nezdá příliš překvapená, spíše je nervózní, překvapuje, že se nebrání a ihned nereklamuje, že obsah třeba není její, což by asi udělal člověk, který je skutečně překvapen a neví, o co jde,“ řekl Cimický Blesku.

„Poměrně klidně se jde posadit, když jí zřejmě dojde, že v kufříku objevili celníci drogy, začíná být zřetelně rozrušená, propíná prsty na rukou a tváří se jako osoba chycená při činu. Nastupuje rezignace a zřejmě pláč,“ popisuje psychiatr.

„Může i překvapit poměrně profesionální ‚ochutnávka‘ drogy...“ dodal k záběru, kde si Tereza patrně očichává ruku, kterou předtím osahala balíček v kufru.