Zakladatelku soutěže krásy našli mrtvou! Manžel ji brutálně umlátil a ubodal

Christa Leigh Steele-Knudslien (†42) z amerického Massachusetts byla nalezena mrtvá v pátek, ženu někdo umlátil a ubodal k smrti. Policie tentýž den zadržela jejího manžela, který se k činu měl vyšetřovatelům přiznat. Mark Steele-Knudslien (47) ale u soudu v pondělí odmítl obvinění z vraždy.

Policie uvedla, že muž u výslechu popsal, že se s manželkou osudného dne velmi pohádali a on ztratil nervy, protože ho »neustále shazovala«. Mark Steele-Knudslien proto vzal kladivo a několikrát manželku udeřil. Následně si došel pro nůž a pobodal ji do zad. Tělo pak zabalil do plachty a nejspíš se ho chtěl zbavit. Nakonec se ale přišel udat sám na policii.

Christa (†42) je podle americké neziskové organizace GLAAD (Gayové a lesby proti hanobení) první letošní transsexuální obětí vraždy. Žena se proslavila založením soutěže krásy pro transsexuálky s názvem Miss Trans America. Christa se také angažovala v oblasti práv transsexuálů.

