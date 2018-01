Rozkošná dívka (†14) z reklamy se zabila kvůli šikaně: Nechutný útok na její kamarádku!

Amy Everett (†14), které se říkalo Dolly a Australané ji mohli znát z vánočních reklam, si vzala život 3. ledna, protože se už nedokázala vypořádat s krutou internetovou šikanou. Zdrcená rodina se proto rozhodla pozvat na její pohřeb i tyrany, kteří ji k sebevraždě dohnali, aby viděli, co způsobili, a zároveň vyzvala k ukončení tohoto nesmyslného ubližování. Jenže ani taková tragédie tyranům nebyla dost. Rozkošná dívka (†14) z reklamy si vzala život kvůli šikaně! Rodiče na pohřeb pozvali i tyrany

Jen několik málo dnů po pohřbu se kamarádka tragicky zesnulé teenagerky stala obětí nechutného útoku. Patnáctileté Kaytlin neznámý tyran začal psát, aby si vzala život. "Proč si prostě nejdeš podřezat zápěstí a nevykrvácíš, všichni to oceníme. Jdi udělat to, co Dolly, měla jsi to být ty a ne ona," stojí mimo jiné v jedné zprávě.

Snímek konverzace na internetu sdílel její táta Russell Simpson. "Když zmínil Dolly, vypěnil jsem. Znali jsme ji a známe její rodinu a rve nám to srdce," vysvětlil britskému deníku Daily Mail.

Rodina Dolly přitom po tragédii vytáhla do boje proti tyranům. „Šikana jakéhokoliv typu je nepřípustná. Je to na nás postavit se takovému chování, pokud ho uvidíme. Na místě Doly mohla být kohokoliv jiného dcera, sestra, nebo kamarádka," řekl táta teenagerky Tick s tím, že by si přál, aby už si nikdo nemusel projít tím, čím oni.

