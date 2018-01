Šok a slzy: Uniklo video ze zadržení Terezy v Pákistánu. Celníci tahají drogy z kufru

Když se celníci na videu krátce po zadržení Terezy ptají, co to je v jejím kufru, tváří se bezradně, nakonec se dokonce rozpláče. Uvnitř totiž bylo pod falešným dnem 9 kilo heroinu. Tereza tvrdila, že netušila, co převáží, policii ale nakonec podle všeho prozradila detaily o dalších částech pašerácké skupiny. Policie totiž po jejím zadržení provedla rozsáhlé razie. Co bude s dívkou teď, je ve hvězdách.