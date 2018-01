Jen týden před tím, než se blonďatá Češka Tereza H. (21) pokusila do letadla ve svém kufru propašovat 9 kilo heroinu, zadržela policie na letišti v pákistánském Láhauru jinou dvojici, která se pokusila pronést 2 kila drog. Jen o pár týdnů dříve tamtéž odhalili podobný pokus. Celníci tak byli velmi bdělí a Tereza jim vkráčela doslova přímo do náruče…

Před týdnem na stejném letišti celníci zadrželi pár, který měl s kufry napěchovanými drogami namířeno do Jeddahu v Saúdské Arábii, loni v létě pak policie zadržela matku s malým dítětem, která tvrdila, že letí vykonat malou pouť do Mekky. Drogy zabalila do zavazadla svého syna v domnění, že dítě na letišti lustrovat nebudou.

Kvůli těmto incidentům byla na letišti zavedena přísná opatření a celníci byli velmi ostražití. Přesto se Tereze podařilo drogy v kufru přenést přes dvě kontroly, až ta třetí její náklad, o němž údajně neměla ani tušení a myslela si, že to jsou jen dárky, odhalila.

Tereza (21), kterou v Pákistánu zadrželi s heroinem: Sháněla »posily«!

Šéf protidrogového úřadu generálmajor Mussarat Nawaz v pátek navštívil láhaurské mezinárodní letiště, kde svolal mítink pro všechny zaměstnance celního úřadu, kteří se podíleli na odhalení české pašeračky. Celému týmu poděkoval za skvělou práci, krom toho celní správa uvedla, že všichni, kteří měli s odhalením Terezy co do činění, dostanou peněžitou odměnu, informuje web Customstoday.

Tereza byla mezitím rovněž v pátek postavena před první soud, který ji poslal na 14 dnů do speciální vyšetřovací vazby ve vězení Kotlakhpat s kapacitou asi 4000 vězňů, které neprovází zrovna dobrá pověst. Nezřídka kdy v tomto vězení vězni umírají.

Pákistánská média naznačují, že Tereza s vyšetřovateli spolupracuje. I to by vysvětlovalo její bezstarostný výraz, který má na fotografiích, jež byly pořízeny krátce po jejím zadržení a jež se objevily na pákistánských webech. Jen krátce po jejím zatčení byly po celém městě spuštěny razie, které vedly k odhalení a zadržení několika lidí napojených na drogový byznys.

Pašeračka Tereza byla luxusní prostitutkou ve Švýcarsku, vzpomíná manažerka nevěstince

Během vyšetřování Tereza vypověděla, že to byla její čtvrtá cesta do Pákistánu. Dvakrát úspěšně cestovala z Islamábádu, jednou z Láhauru. Při druhém odletu z Láhauru ji celníci zadrželi. Dívka také odhalila jméno jejího „obchodního“ partnera, kterým měl být TT Tariq.

Blondýnka Tereza z Uherského Hradiště toho na svůj relativně krátký život prožila už poněkud dost. Neúspěšně studovala na střední odborné škole a pak na církevním gymnáziu, když jí škola nešla, sekla s ní a pár měsíců pracovala ve fabrice. Práce u stroje Tereze však nevyhovovala. Vidina rychlých peněz a života v luxusu byla pochopitelně lákavější. Vydala se proto za prací do ciziny. Nejprve zamířila do Belgie, kde údajně vykonávala činnost au-pair. Zanedlouho nato však začala v prostitucí. Mezitím také například stihla plastické vylepšení svého poprsí. Manažerka jednoho švýcarského nevěstince Blesku potvrdila, že u ní Tereza i se svou kamarádkou Simonou H. a ještě další Češkou pracovala. Ze svědectví několika kamarádek a známých vyplynulo shodně to, že jim Tereza tvrdila, že se živí fotomodelingem. Fotit údajně jezdila právě i do Pákistánu, za což měla inkasovat statisícové částky.