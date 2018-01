Případ české pašeračky Terezy: Pořád se směje, ale čekají ji roky hrůzy!

Bože, ví vůbec to děvče, kolik bije?! Lapnou ji s 9 kily heroinu v kufru, směje se. Stane u soudu ‒ směje se dál! Tereza H. (21) z Uherského Hradiště si evidentně neuvědomuje, že ji čekají dlouhé roky pekla v pákistánském vězení!

Kdo ví, co si mladá modelka a profesionální společnice z Uherského Hradiště myslí. Snad, že ji spolupráce po svém zatčení, kdy naprášila lidi z města Gujranwala a okolí jejího »šéfa« TT Tárika, kteří ji s kufrem plným drog z Láhauru přes Abú Zabí do Irska vyslali, vynese slitování a milost. Možná věří, že se nad ní ustrnou pro její slaboduché výmluvy, že z Pákistánu vozila do Evropy dárečky (prášek, z něhož se drogy teprve měly vyrobit), nebo že jí vyhrožovali...

Zatím vazba

A tak se dál usmívá do objektivů jako na podivném focení. Přitom jí hrozí obrovsky tvrdý trest, který si bude odpykávat v šílených podmínkách! Zvláštní soud v Láhauru Češce včera prozatím prodloužil vazbu na dva týdny, dokud neskončí vyšetřování celníků a protidrogové centrály.

Obětovali ji?

Podle informací MF Dnes od tajemníka pákistánského velvyslanectví mohl gang pašeráků Terezu obětovat, aby zaměstnali celníky a zatím provezli daleko objemnější zásilku fetu. Dle informací listu Češka pobouřila své hostitele tím, že se snažila obstarat si na mobil jejich fotky. »Boss« Tárik jí údajně mobil sebral a fotky vymazal...