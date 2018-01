Dahlgrenův (†25) zhýralý život v USA: Vyrůstal v milionářské vile, v noci chodil zabíjet dealery!

Rozum až zůstává stát. Americký vrah nepocházel z rozvrácené rodiny nebo zanedbaného slumu na okraji velkoměsta. Do školy chodil třeba i s olympijskými medailistkami.

Americký outsider Kevin Dahlgren, který se ve čtvrtek 11. ledna ve valdickém vězení v hrůze před doživotním trestem raději oběsil, nepatřil v Kalifornii k nuzákům. Naopak. Vyrůstal v klidné čtvrti, kde pořízení jednoho domu vychází v přepočtu na 10 až 15 milionů korun.

Dům jeho rodičů v Roseville měl čtyři ložnice, dvě koupelny a jeho cena odpovídala zhruba 572 000 dolarům, v přepočtu takřka 14 milionům korun.

Výběrové školy, skvělá pověst rodiny

A v místní čtvrti absolvoval Kevin i výběrovou střední školu Granite Bay High School. Mezi jeho starší spolužáky patřila třeba elitní golfistka Natalie Gulbis (35) nebo plavkyně a olympijské medailistky z londýnských her Alyssa (27) a Haley (26) Andersonovy.

Sousedka Dahlgrenových Kathy Seymourová se ostatně jeho běsnění dlouho zdráhala věřit. Americkým novinářům řekla, že pověst rodiny i mladíka v milionářské čtvrti byly vynikající. „Jsou to skvělí a slušní lidé,“ prohlásila.

Otec Wayne Dahlgren (72) byl penzionovaným obchodním ředitelem pojišťovny, po vražedném běsnění syna musel začít zase pracovat, aby vydělal na drahé právníky. Měl totiž v úmyslu Kevina dostat zpátky do USA.

Tvrdě pracující otec, rozmazlující máma

Wayne prý vyznává tradiční americké ctnosti – tvrdou práci, rodinu, ekonomický vzestup. V Česku si dokonce v průběhu soudu troufl předstoupit před média. Svého syna hájil. „Věříme mu. Milujeme ho. Vraždy nespáchal,“ tvrdil pevně.

Matka Sondra (63) má české kořeny. Syn k ní tíhl víc než k přísnějšímu, ale férovému otci. Tahala ho totiž z průšvihů.

Sondřiny rodiče emigrovali z Československa v roce 1949. U prarodičů v Československu ale museli nechat tehdy šestiletou dceru Ivanu. Sondra se už emigrantům narodila v USA. Obě sestry a jejich rodiny se setkaly poprvé v roce 1968, kdy už Ivana měla dvě děti - jednou z nich byla i zavražděná Veronika. Rodiny se hodně sblížily až po revoluci, kdy se začaly pravidelně navštěvovat. Pro brněnskou větev Harokových se to stalo osudným.

V pubertě Kevin zmlátil svého psa

Malý Kevin prý celý život trpěl úzkostí, v dětství byl ustrašený a bázlivý. Často myslel na sebevraždu. Pak ale začal sjíždět na videu hororové filmy a začal se před očima měnit. V pubertě třeba čtvrt hodiny brutálně mlátil svého oblíbeného psa. Jindy, po zhlédnutí filmu, vyrazil v noci s nožem pozabíjet do městečka drogové dealery. Žádné ovšem nepotkal.

Postupem času se Kevin stále víc uzavíral do sebe a proměnil se v nebezpečného psychopata. A v tomto stavu vyrazil na jaře 2013 do Brna... Stačilo pár týdnů a z Kevina se 22. května 2013 stal čtyřnásobný vrah. Vyvraždil celou rodinu své tety Veroniky (†46) - tedy ji, manžela Martina (†50) a jejich syna Davida (†17) a Filipa (†23).

Předtucha matky se naplnila

Brněnský krajský soud odsoudil Dahlgrena k doživotí 20. července 2016. Američan tehdy po vynesení verdiktu zesinal a sklopil hlavu. Na vteřinu skryl hlavu do dlaní, pak nervózně otřel ústa. Neřekl jediné slovo. K nabité soudní síni se otočil jen na zlomek vteřiny, když na něj křikla matka Sondra: „It will be okay!“ (To bude v pořádku - pozn. red.) a vztáhla k němu ruce, jako by se se synem navždy loučila. Nyní se její mateřská předtucha naplnila...

VIDEO: Doživotí pro Dahlgrena za masakr v Brně: Takhle reagoval na rozsudek.