»Dahlgrene, shoř v pekle!« vzkazují Brňané čtyřnásobnému vrahovi, který popravil jejich sousedy

Stejně osud vraha, který se necelých pět let po činu sám v kriminále oběsil, vnímá i drtivá většina Brňanů. Mnozí litují pouze toho, že se netrápil výčitkami svědomí déle.

Sousedka vyvražděné rodiny Harokových, která má z balkonu přímý výhled na místo vraždy, si nebrala servítky. „Ten zmetek z toho vyvázl polehku. Zasloužil by si peklo!“

Rodinu popsala jako příjemné sousedy. „Když ho pozvali z Ameriky k sobě, pozvali si zlo. Jenže nikdo nevěděl, co se v jeho hlavě děje. Ale to, co provedl, pro to není žádné omluvy. Vždyť je po tom masakru ani nemohli poznat. Na nejmladšího kluka čekal doma několik hodin. Neříkejte mi, že to neměl promyšlené,“ kypí krev v žilách i takřka pět let po čtyřnásobné vraždě sousedce.

„Asi to nevydržel, dohnaly ho výčitky. Já jsem se ale přistěhovala po té události, takže to moc nevnímám. Spíš obdivuji ty, kteří se nastěhovali do domu po zavražděné rodině,“ svěřila se Blesku další ze sousedek Dominika Lišková.

Nikoliv na vraha, ale na své přátele raději vzpomíná rodinný přítel Roman Krištof. „S Martinem jsme spolu bydleli v zimě třiaosmdesátého v Kamenné kolonii. Jeho i ženu Viki jsem vídal začátkem devadesátých v Áčku, které provozoval, když to byl ještě klub architektů. Byl to veselej člověk a stejně tak veselej byl i jeho podnik,“ vzpomněl.

Dům má nové nájemníky

Ivanovice se nicméně snaží na hrůzu raději zapomenout. Dům na konci ulice obývá po zavražděné rodině od loňska manželský pár s třemi malými dětmi. „O tom, co se tam tehdy odehrálo, se nebavíme. Oni jsou mladí, určitě to tak nevnímají. Koupili prostě barák a bydlí v něm,“ řekla sousedka.

Starostka Ivanovic Jana Bohuňovská (ODS) tvrdí, že by se případ už kvůli klidu obyvatel ulice, kde vraždil Kevin Dahlgren, neměl dál rozpitvávat. „V tom domě bydlí noví lidé, bylo by to vůči nim neseriózní,“ řekla Blesku.