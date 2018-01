Co bude s tělem vraha? Pohřbí ho Jičín jako bezdomovce, nebo si ho rodiče odvezou do USA?

Na samotce, depresivní a pod silnými prášky. Tak trávil ve valdickém kriminálu svůj čas čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren (†25). Jediným okamžikem, kdy se »chodící mrtvola« aspoň na pár hodin vracela do přítomnosti, byly návštěvy rodičů. Wayne (72) a Sondra (65) Dahlgrenovi létali za synem pravidelně. K návštěvám měli výjimku.

„Nevynechali jedinou příležitost,“ řekl exkluzivně Blesku Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek. Brněnský krajský soud odsoudil Dahlgrena k doživotí 20. července 2016.

Ve Valdicích měl odsouzený vrah nárok na návštěvy jednou do měsíce. „Vězeňská služba vyšla rodičům vstříc a povolovala jim návštěvy vždy poslední den v měsíci a hned první den následujícího měsíce,“ prozradil Špíšek. Američané tedy létali za synem jednou za dva měsíce.

Vrah se snažil o vydání do USA

Samotný Dahlgren se upínal k jedinému. Chtěl se stůj co stůj dostat k odpykání trestu do Spojených států. Vrah se však oběsil ještě předtím, než vůbec řízení o jeho případném vydání začalo. Česká strana naznačovala, že nebude mít nepřekonatelné námitky.

„O extradikci se ovšem může žádat až poté, kdy je u nás soudní řízení zcela skončeno,“ upozornil advokát Špíšek. Dahlgrenovo dovolání proti doživotí však teprve leželo u Nejvyššího soudu. „Nebylo k němu ještě ani přiděleno datum jednání,“ řekl Blesku obhájce.

Dahlgrena viděl na vlastní oči naposledy na podzim, při jeho krátkodobém převezení do Brna. „Nebylo vlastně ani o čem mluvit. Čekalo se na definitivní uzavření jeho spisu,“ dodal advokát.

O depresivních stavech Američana vedení valdické věznice vědělo. „Nevím přesně, jakou medikaci měl, ale prášky užíval,“ řekl Blesku Špíšek. Dodal, že psychický stav jeho klienta nebyl očividně dobrý, a to v podstatě celou dobu od skončení soudu.

Co bude s tělem?

Otázkou nyní zůstává, co s tělem vraha. Obhájce Špíšek předpokládá, že vzhledem k silné vazbě rodičů na syna budou usilovat o jeho převezení do Spojených států. Pohřbít jej budou chtít zřejmě v Kalifornii, nedaleko Sacramenta. „To už ale záleží jen na rodičích. Jednat o tom budou ambasády,“ řekl Špíšek.

Pokud by Wayne a Sondra Dahlgrenovi nesehnali dostatek peněz na převoz syna v cínové rakvi, v úvahu připadá zpopelnění jeho těla a pozdější převoz urny do USA.

Nepravděpodobný se zdá scénář, kdy by Dahlgrena pohřbila česká strana. Pohřbu by se pak zřejmě muselo ujmout město Jičín, pod které valdická věznice spadá. Následoval by pak zřejmě rozptyl popela na posypové loučce – podobně, jako se děje u zemřelých bezdomovců.

Kdo jsou Dahlgrenovi rodiče?

Otec Wayne Dahlgren (72) byl penzionovaným obchodním ředitelem pojišťovny. Zřejmě proto, aby sehnal peníze na právníky a letenky do Česka, začal po odsouzení syna znovu pracovat.

Matka Sondra (65) má české kořeny. Její rodiče emigrovali z Československa v roce 1949. U prarodičů v Československu ale museli nechat tehdy šestiletou dceru Ivanu. Sondra se už emigrantům narodila v USA. Obě sestry a jejich rodiny se setkaly poprvé v roce 1968, kdy už Ivana měla dvě děti – jednou z nich byla i zavražděná Veronika. Rodiny se hodně sblížily až po revoluci, kdy se začaly pravidelně navštěvovat. To vše skončilo hrůzostrašnou vraždou 22. května 2013.

