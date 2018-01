Tereza (21) vezla drogy, teď je za mřížemi: Na Pákistánce se směje?!

Po svém zadržení spolupracovala s vyšetřovateli, žádného slitování se ale Češka Tereza H. (21) nedočkala. Speciální soud ji v pákistánském Láhauru ji za pašování devíti kilogramů heroinu poslal zatím na 14 dní do vyšetřovací vazby.

Češku nejprve vyslýchali na celním úřadě na letišti v Láhauru. Až nyní míří na základě rozhodnotí soudu do vazební cely. Přestože ji hrozí vysoký trest v tvrdých podmínkách pákistánského vězení, žádnou nervozitu nebo obavy na sobě nenechává nijak znát. Do objektivů kamer u soudu se dokonce usmívala.

Ministerstvo zahraničí ČR ve pátek potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. "Termín soudního líčení stanoven nebyl," uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině české občanky,

Pašeračka Tereza byla luxusní prostitutkou ve Švýcarsku, vzpomíná manažerka nevěstince

Mladou Češku na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podle zdrojů Customs Today Češka vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle, nevěděla však, že jde o heroin.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Před několika lety byla v této islámské republice odsouzena na doživotí Britka, u níž se našlo 63 kilogramů heroinu.

Tereza (21), kterou v Pákistánu zadrželi s heroinem: Sháněla »posily«!

Video V Pákistánu zadrželi krásnou Češku Terezu (21): Převážela 9 kilo heroinu, tvrdí místní média - Tereza Kühnelová 1080p 720p 360p <p>Čin, který se v Pákistánu trestá smrtí! Jednadvacetiletou Terezu H. z Uherského Hradiště podle místních médií zadrželi celníci, když se na letišti v <span>Láhaur </span>snažila propašovat devět kilogramů heroinu, které chtěla převézt do Abú Zabí. Podívejte se na video!</p> REKLAMA

Dnes a zítra se rozhoduje o novém prezidentovi České republiky, sledujte na Blesk.cz: