Češka zadržená v Pákistánu s drogami: Celníci dostali na její let tajný tip! Kdo ji udal?

Podle serveru Geo.tv prošla Tereza H. na letišti přes dvě kontroly. "Až tady na odbavení jsem najednou měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo, říkala jsem si, že ho musel někdo mezitím otevřít, a začala jsem tušit, že mi tam někdo asi něco dal," řekla prý dívka po zadržení.

O několik dní později vyšlo najevo, že celníci byli na pašeračku předem připraveni. "Dostali tajnou informaci týkající se letu z Láhauru přes Abú Dhabí do Irska," prozradil totiž podle Mladé fronty Dnes tajemník pákistánského velvyslenctví Rana Tahir Jamil.

Otázkou je, zda byla dívka úřadům podezřelá kvůli svým častým cestám do země (za uplynulý rok, tam byla již počtvrté), nebo na ni například někdo upozornil, aby odpoutal pozornost od daleko větší zásilky. Mohlo jít ale také například o konkurenční boj.

Tereza nicméně po zadržení neváhala a začala s celníky okamžitě spolupracovat. "Na základě informací od ní probíhá ve městě několik zátahů," uvedl server Geo.tv. Sama Češka vypadá na záběrech ze zadržení, jako by si neuvědomovala, do jakého se dostala průšvihu. Usmívala se a dokonce pózovala s celníky.

Doufá zřejmě, že vyšetřovatele přesvědčí o tom, že o drogách ve svém kufru nevěděla. "Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky, a řekli mi, že to jsou dárky," uvedla. Později ale připustila, že čisté svědomí nemá. "Vím, že něco uvnitř bylo. Řekli mi: ‚Je to něco, a když do toho dáš něco jiného, jsou z toho drogy.‘ Ale netušila jsem, že šlo o tohle, o heroin. Vidím to poprvé. Nevím, kde v tom kufru byl, ani že ho je tolik kil," dodala.

