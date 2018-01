Otec v Pákistánu zadržené Češky kontaktoval ministerstvo: Tereza pomoc nechce?

Podle pákistánských webů byla převezena do vyšetřovací vazby v centrální láhaurské věznici a již dnes má stanout před soudem! „Potvrzujeme, že zadržená Češka se již nachází ve vazbě v cestrální láhaurské věznici Kot lakhpat. Vyšetřování by měli i nadále provádět celníci, po jeho skončení (odhadem týdny) by mohl začít soud,“ rozporovala informace médií pro Blesk mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Podle ní žádný konkrétní termín přelíčení dosud nebyl stanoven. Zástupci ČR navíc mladou ženu dosud neviděli, jejich žádost o umožnění návštěvy pákistánské úřady teprve studují. „Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s jejím otcem,“ dodala Valentová. Připomeňme, že ČR a Pákistán nemají uzavřenou smlouvu o vydávání vězňů k výkonu trestu do vlasti, souhlas s přesunem Terezy H. by stát musel jedině vyjednat. Tereza (21), kterou v Pákistánu zadrželi s heroinem: Sháněla »posily«!

Nejvíc hlídané letiště

Od května 2016 je v platnosti varování ministerstva před cestami do Pákistánu, kde hrozí „zvýšené riziko teroristických útoků a útoků proti cizincům“. Mezi nejohroženější, ale zároveň také nejstřeženější místa v zemi patří letiště v Láhauru, kde Terezu dopadli.

Rodič hůl nad dítětem nezlomí

Co Terezu zřejmě vedlo k tomu, že svolila k převozu devíti kil heroinu z Pákistánu? „Zdá se, že hledala způsob, jak pohodlně proplout životem, a nyní velmi silně narazila. Obecně lze říct, že problémové chování může být následkem nepříliš šťastného dětství. Ale i v harmonické rodině se může narodit dítě, které sklouzne na šikmou plochu,“ sdělil Blesku psychiatr Jan Cimický.