Nevlastní máma údajného vraha Václava: Já ho litovat nebudu

Muž, kterého policisté obvinili z vraždy vietnamské prodavačky, žil na této ubytovně, jen pár stovek metrů od večerky a do obchodu prý chodil jako pravidelný zákazník. „Překvapilo nás to, protože člověk by to do něho neřekl,“ řekla TV Prima obyvatelka ubytovny.

Václava M. nalezli záchranáři těžce zraněného u večerky, měl tvrdit, že se snažil bránit ženu uvnitř proti dvěma neznámým útočníkům. Nakonec se ale podle policistů ukázalo, že lupičem, který přišel večerku přepadnout, byl prý on sám a zranění mu způsobila prodavačka, která se jeho útoku bránila. Kriminalistům výrazně pomohla tato žena, která také na ubytovně bydlí a k obchodu přišla těsně po činu. Brutální vražda v Liberci: Lupiči ubodali prodavačku, jsou na útěku!

„Vyšel z toho skladu celý od krve, pořezaný, tady byl pořezaný a někde v boku měl bodnou ránu. A já říkám Vašku, co se děje? No oni nás přepadli, oni nás přepadli, nějaký dva Ukrajinci, jeden byl venku, jeden byl vevnitř, oni ji chtěli napadnout a já jsem ji bránil. No a já jsem se bavila s vrahem, já jsem to prostě nevěděla a jak se otočil zády, tak v zadní kapse měl nůž s černou rukojetí, tak jsem to nahlásila na polici na 158 a ten nůž tam opravdu našli,“ řekla Šárka Sýkorová, svědkyně.

Pro rodinu Václava M. byla informace o jeho obvinění obrovským šokem. Podle jeho nevlastní matky tak zřejmě chtěl vyřešit svou tísnivou finanční situaci, byl prý dlouhou dobu bez práce. „Co si udělal, to má, já ho litovat nebudu. Když nevěděl, kudy kam, mohl přijít za tátou, táto, půjč mi, nebo za mnou, Álo, půjč mi, ale takovýhle nehorázný způsob, co udělal, to je konec,“ řekla nevlastní matka Václava M. Masakr v Liberci: Muž zdrogoval syna (7), zmlátil exmanželku, ubodal tchyni a pak se oběsil