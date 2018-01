Vrah z chaty v Ústí nebyl sám? Nemáme toho druhého, řekl vyšetřovatel

Ústecká policie se od pondělí, kdy k vraždám došlo, obrnila mlčením, deníku Mladá fronta Dnes se ale podařilo kontaktovat jednoho z kriminalistů. Ten připustil, že policie stále pracuje s verzí, že pachatelé mohli být dva. "Nemáme toho druhého," řekl prý. Pak ale výhýbavě dodal, že si počtem nemohou být jistí. "Nevíme přesně, co tam ty děti viděly a slyšely," uvedl.

Promluvit se rozhodli také příbuzní zavražděného páru. Ti popírají, že by za vraždou předsedy zahrádkářské kolonie a jeho ženy mohly být dluhy nebo milenecký trojúhelník. "Táta byl úplně obyčejný člověk. Žili tak, počítali každou korunu," řekla Alešova starší dcera, která žije v jižních Čechách. Rodina podle ní nikomu cizímu nedlužila. "Vůbec. Na tu přístavbu, co tam udělali na zahradě, jsem mu půjčovala peníze já," řekla.

Rodinný masakr na Ústecku: Vrahy do domu pustil sám Aleš S. (†63)?

Sama neví, co se na místě tragédie odehrálo. Se svými nevlastními sestrami totiž ještě neměla možnost mluvit. "Byly celý den u policejního psychologa," vysvětlila.

Že by rodina byla zadlužená, popírá i švagrová zavražděné. Podle ní žili velmi skromně. Za nesmysl považuje i spekulace, že vrahem by mohl být zhrzený Mariin milenec, a odmítla i motiv spojený s drogami. Aleš podle ní sice marihuanu pěstoval, dělal z ní prý ale masti. "Byl to léčitel. Myslíte, že ve svém věku někde něco kouřil? To už neměl zapotřebí," řekla Mladé frontě.

Děti, které si v noci na pondělí prošly peklem a byly svědky smrti rodičů, byly podle dostupných informací již propuštěny z nemocnice a nacházejí se u příbuzných.

