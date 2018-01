Rodina Terezy (21) promluvila! Jakou má historii s drogami Češka zadržená v Pákistánu s 9 kily heroinu?

Zadržení jedenadvacetileté Terezy v Pákistánu doslova šokovalo mnoho jejích blízkých, včetně rodiny. Nikdo nechápe, co se stalo, Terezu mají za milou a slušnou dívku, která k drogám neměla žádný vztah. Jenže ve středu se měla snažit pronést devět kilogramů heroinu přes letiště v Láhauru. Do letadla s ním už ale nenastoupila.

Krušné chvilky zažívají rodiče a kamarádi Terezy H. (21) z Uherského Hradiště. Ve středu ji celníci zadrželi při třetí kontrole na letišti v pákistánské Láhauru. Letěla do Abú Zabí, kde měla přestoupit na let do Irska. Tam se ale teď asi dlouho nepodívá...

Pod dvojitým dnem jejího kufru totiž celníci našli 9 kilogramů heroinu. Podle místních médií Tereza při výslechu spolupracovala. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené dokonce zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.

Pašeračka Tereza (21), kterou zatkli v Pákistánu: Anděl na scestí!

Konkrétní informace o Tereze ale zatím nemá ani její rodina. „Nebudu podávat žádné informace. Sama přesně nevím, co a jak se stalo,“ řekla Blesku stroze Terezina maminka.

O mladé ženě kolují nejrůznější informace zejména po sociálních sítích. Její nejbližší o ní ale mluví jako o slušné dívce. „Znal jsem ji od dětství. Vždycky byla milá a hodná. Brzy se ale odstěhovala od rodičů, kteří se rozvedli, a hodně cestovala. Léta jsem ji sledoval jen přes Facebook. Ještě v úterý jsem se divil, že dávala na instagram videa z Pakistánu, které točila zřejmě z okna, kde byla ubytovaná. Je to pro mě naprostý šok,“ řekl Petr (43), který si nepřál zveřejnit jméno, ale redakce ho zná.

První slova Češky zadržené v Pákistánu s 9 kily drog: Heroin? Řekli mi, že to jsou dárky

Dívka se věnovala modelingu. Fotila i pro Svatební salon Dany Sadílkové ve Zlíně. „Bylo v roce 2014. Fotky se dělaly na Velehradě. Byla nadšená, říkala, že ani nemohla dospat. Poté mezi námi probíhala korespondence, ale focení se už neuskutečnilo. To bych do ní neřekl,“ konstatoval Petr Svozílek (68).

K drogám netíhla, nijak nevyčnívala, problémy s ní nikdy nebyly. Tak Terezu popisují i její příbuzní. „Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit. Nikdy neměla s drogami problém, neměla k nim žádný vztah. Je to slušná holka,“ citoval MF DNES jejího strýce.

Terezu (21) zadrželi v Pákistánu s 9 kily heroinu: Letos už se domů nevrátí, tvrdí Andor Šándor