Terezu zadrželi v Pákistánu s kufrem heroinu: V zemi byla už počtvrté, známe jméno jejího byznys partnera

Devět kilo heroinu u sebe měla Češka Tereza H. (21), kterou zadrželi celníci při třetí kontrole na letišti Lahaur v Pákistánu. Drogy byly údajně ukryté pod dvojitým dnem kufru. Při prvním výslechu Tereza tvrdila, že nevěděla, že má v kufru drogy, dokonce naznačila, že jí je tam někdo podstrčil, protože byl kufr umazaný od lepidla.

Po chvíli ale otočila a prohlásila, že volala svému byznys partnerovi do Anglie, který jí přiznal, že jsou uvnitř drogy. "Řekl mi, že je to pravda, že je to tráva, když to pronesu, bude to v pohodě. Tak jsem to udělala, protože jsem neměla na výběr," prohlásila při výslechu. Nakonec přiznala i to, že myslela, že je uvnitř látka, ze které je možné uvařit drogu.

Pašeračka Tereza (21), kterou zatkli v Pákistánu: Anděl na scestí!

Byznys partnerem, o kterém Tereza před celníky mluvila, je podle místních médií muž jménem T. T. Tariq. Tereza s drogami mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, zde měla přesednout na letadlo do Irska.

Sama mladá Češka celníkům potvrdila, že v Pákistánu je už počtvrté. Tentokrát měla vízum od 15. listopadu až do 14. února.