Opilí rodiče si šli pro dítě do »kojeňáku«: Byli ozbrojeni mačetou a 4 noži!

Opilý manželský pár dal pořádně zabrat kolínským policistům. Dítě, které jim sociálka odebrala právě kvůli tomu, že byli oba pod vlivem alkoholu, se rozhodli vzít si zpět. Vyzbrojení noži a mačetou ukradli auto, kterým chtěli patrně prchnout. Když jim došlo, že jim to ale nevyjde, radši ho zapálili.

Celý šílený příběh začal v nemocnici, kam přišla žena na lékařskou prohlídku opilá. V podobném stavu brzy dorazil i její partner s půlročním dítětem. To rodičům odebrala sociálka, protože vyhrožovali personálu v kolínské nemocnici a vyděšení zdravotníci zalarmovali policii. Ti opilý pár vykázali a sociální pracovnice odvezly jejich potomka do kojeneckého ústavu. Rodiče to ale nechtěli nechat jen tak. Doma se vyzbrojili mačetou, čtyřmi noži a šli pro dítě.

Michaela praštila se svým čtyřletým synem o zem! Video šokovalo nejen rodiče

Ukradli auto

Aby nemuseli pěšky, u kolínského nádraží se rozhodli ukrást auto. To se jim povedlo až na druhý pokus, když na řidičku vytáhli mačetu, vozu se zmocnili a ujeli. Jakmile za sebou po chvíli spatřili policisty, zajeli k lesíku a vůz ve snaze zahladit stopy zapálili. Tím jejich řádění naštěstí skončilo. „Manžel je vazební věznici, jeho ženu kolegové vyšetřují na svobodě,“ řekla TV Nova policejní mluvčí Martina Fejfarová. Oběma hrozí 10 let kriminálu.