Pohřešovaná Míša telefonovala babičce z Německa? Prozradila, jak se to stalo

„Vy nevíte, co to je, nikdo se do toho nedokáže vžít,“ řekla zdrceně. Zároveň popřela informaci, kterou přinesl nedávno tisk, o tom, že věří, že Míša žije v Německu, odkud se jí několikrat snažila dovolat. „Nic takového jsem neřekla. Já je vyhodila a oni si pak vymysleli takové hovadiny,“ zlobila se. „Já jenom věřím, že žije, jinak bych se musela zbláznit,“ dodala.

Rok od zmizení Míši Muzikářové: V bytě už místo ní bydlí někdo jiný. Matka si tam nastěhovala kamarády

Míšina matka se ke zmizení své dcery nikdy nevyjádřila. Žádost o rozhovor opakovaně odmítla, a to i ve chvíli, kdy ji Blesk zastihl v kavárně Báchorka. Dál žije v pavlačovém bytě, který obývala společně s Míšou, na zvonek ale reagují jen její známí, kteří teď u ní podle sousedů bydlí.

Ti ji většinou zapírají, Blesku dokonce lhali, že se odstěhovala. Matka Míši se veřejně se hlásila k nacismu a neonacismu, na Facebooku, kde vystupovala jako Eva Braun, sdílela rasistické statusy, na krku nosila hákový kříž a na oblečení nášivky s neonacistickými symboly.

Loni v červnu kvůli tomu skončila před soudem, který ji uznal vinnou z propagace nacismu. „Byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání dvou let,“ uvedla mluvčí soudu Irena Jeřábková.

