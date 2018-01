Pašeračka Tereza (21), kterou zadrželi v Pákistánu: Co s ní teď bude? Britka zde kvůli pašování dostala doživotí

Mladičká Tereza (21) z Moravy se dostala do pořádného maléru. Na mezinárodním letišti v pákistánském městě Láhaur ji zadržela policie s devíti kilogramy heroinu. Pákistánská protidrogová politika je přitom velmi příšná. Dívka čelí vážné hrozbě doživotí za mřížemi. Jak bude její život v tamním vězení vypadat? Indicie poskytl neuvěřitelný případ britské ženy, u které našli 63 kg heroinu.

Tereza H. měla původně namířeno do Spojených arabských emirátů, zadrželi ji však už cestou na mezinárodním letišti v Pákistánu. Dívka podezřelá ze závažného zločinu pašování drog se tak dostala do velkých problémů.

Podle odborníka Pavla Novotného, který se k případu vyjádřil v rozhororu se serverem INFO.cz, by takové vězení v Pákistánu nebyla žádná legrace. A vrásky na čele může krásné dívce působit už samotná délka trestu. V případě Terezy by totiž mohla být až desítky let, nebo rovnou doživotí. Za podobnou trestnou činnost navíc v Pákistánu není výjimečné udělit trest smrti. Ten se však, naštěstí pro Terezu, cizinců prakticky netýká.

Terezu (21) zadrželi v Pákistánu s 9 kily heroinu: Letos už se domů nevrátí, tvrdí Andor Šándor

Informace o podmínkách pákistánského ženského vězení nejsou úplně jednoznačné. Případ britské ženy jménem Khadija Shah (30), která byla zadržena s neuvěřitelnými 63 kg heroinu, však určité informace přinesl. Právě z tohoto případu Novotný vycházel, když se snažil zhodnotit, co českou dívku asi čeká.

Brtika, která byla v době zadržení ve vysokém stupni těhotenství, se dlouhé týdny tísnila v miniaturní místnosti s dalšími 6–8 ženami. Jídlo, které ženy dostávaly, bylo omezeno jen na holý chléb a vodu. Na místě navíc zřejmě panovaly velmi špatné hygienické podmínky. V těchto poměrech přivedla žena na svět své třetí dítě, malou dceru. Khadija Shah zatvrzele tvrdí, že inkriminované kufry prý přepravovala pro někoho jiného a neměla tušení, co v nich je.

Společně s Khadijou žily v otřesných podmínkách za mřížemi i její dvě děti, kterým v době zadržení bylo 5 a 6 let. Svou nejmladší dceru musela porodit údajně bez lékařské péče a další těhotné ženy, i jejich děti, prý v zařízení umíraly.

VIDEO: Štrunc: Rozhovor s Pavlem Novotným o případu Češky zadržené v Pákistánu s 9 kilogramy heroinu.