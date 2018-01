Z oběti je vrah?! Prodavačku v Liberci zabil muž, který tvrdil, že ji bránil, zjistila policie

Z místa činu ho odvezli jako oběť, teď se ale ukázalo, že jde zřejmě o pachatele! Policie z páteční vraždy devětačtyřicetileté prodavačky večerky v Liberci-Vratislavicích obvinila o deset let mladšího muže, který při útoku utrpěl středně těžké poranění. Ženu z vietnamské komunity napadl nožem. Policie zatím neví, zda si muž zranění způsobil sám, nebo ho poranila prodavačka.

Muž šel podle kriminalistů do večerky loupit, komplice neměl. Hrozí mu 15 až 20 let nebo výjimečný trest. "Skutek byl proveden zvlášť trýznivým způsobem a byl tam majetkový prospěch," řekl novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Vladimír Lukášek.

"K činu se obviněný částečně doznal," uvedl. Muž je stíhán vazebně, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu byl umístěn do specializovaného zařízení v Praze, nebo Brně.

Vražda se stala minulý týden v pátek dopoledne v prodejně potravin v Dopravní ulici ve Vratislavicích nad Nisou. Zraněnou ženu se v prodejně snažili resuscitovat nejprve policisté, poté i zdravotníci. Po 40 minutách oživování konstatovali úmrtí.

Brutální vražda v Liberci: Lupiči ubodali prodavačku, jsou na útěku!

Pobodaný byl i muž, který událost nahlásil a se středně těžkým zraněním byl převezen do liberecké nemocnice, kde podstoupil operaci. Původně muž uváděl, že vietnamskou prodavačku napadl nožem neznámý útočník, a když se ji snažil bránit, tak napadl i jeho. Po útoku měl, podle jeho tvrzení, pachatel ještě s jedním mužem, který čekal před prodejnou, utéct přes protilehlý most. Zraněný muž dal policistům i částečný popis údajných pachatelů. Podezření, že lže, pojali policisté, když ho poprvé vyslechli v nemocnici.

Lukášek ocenil přístup liberecké nemocnice. "Součinnost byla složitá, náročná. Jeho stav (obviněného) byl středně vážný, tudíž musel být v péči lékařů. Do toho bylo pro nás důležité provádět s ním určité procesní úkony a nemocnice nám vycházela vstříc," uvedl. Na ARO hlídkovali policisté, zároveň bylo nutné zachovat chod oddělení. V nemocnici probíhalo nezvykle i vazební zasedání. "To byla i pro nás nová zkušenost," dodal Lukášek. Osobně si také nepamatuje, že by se někdy z oznamovatele tak závažného činu stal obviněný.

Muž je z Liberecka a v minulosti byl trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost. Motivem k činu byla podle Lukáška tíživá finanční situace obviněného. V Libereckém kraji jde letos o první případ vraždy.