Byla to poprava z osobní msty? A co hledá v okolí policie? 8 otázek v případu masakru na Ústecku

Zatím není jasné ani to, jak se vrah dostal do domu. Podle některých informací ho rodina znala a vpustila do domu dobrovolně, Ústecký deník ale citoval jednoho ze sousedů, z jehož svědectví vyplývá, že pachatel nebo pachatelé do domu vnikli násilně. „Ti darebáci mi udělali v neděli v noci díru v plotě a prošli mojí zahradou až k chatě předsedy. Musím to opravit,“ řekl.