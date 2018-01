Na dálnici u Liberce našli tajemného muže: Nepromluvil a chová se úzkostně! Znáte ho?

Tajemného, asi třicetiletého muže, který se pohyboval po kraji dálnice, našli v sobotu odpoledne poblíž Ohrazenic celníci. „Protože to zde pro něj bylo nebezpečné, dojeli k němu a odvezli ho na benzinovou čerpací stanici v Příšovicích, kde si ho převzala policejní hlídka,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž podle ní s nikým nekomunikoval a jeho chování od samého počátku vykazovalo známky mentálního postižení nebo úzkostného a velmi zhoršeného psychického stavu. „Z uvedeného důvodu lékař rozhodl o jeho hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Od sobotního odpoledne do dnešního dne muž zatím nepromluvil. Neznámý z dálnice D10 u sebe nemá žádné doklady, které by nám pomohly zjistit jeho totožnost a zmapovat jeho minulost. Domníváme se, že se například může jednat o klienta pečovatelského zařízení a nebo že se o muže dosud staral někdo z příbuzných nebo známých. Zatím ho ale nikdo nepohřešuje,“ vysvětlila mluvčí.

Policie proto žádá každého, kdo má o muži jakékoli informace, aby kontaktoval tísňovou linku 158 nebo přišel na jakoukoli policejní služebnu. „Obracíme se v této souvislosti také na motoristy s otázkou, zda muže například svezli stopem. Pokud ano, zajímalo by nás odkud a kam. Není ani bez zajímavosti, že tento muž měl na zápěstí upevněné papírové náramky ze dvou prosincových pražských hudebních koncertů. Jeden náramek, který současně slouží i jako vstupenka, pochází z koncertu skupiny Tři sestry z 22. prosince loňského roku a druhý z koncertu skupiny Tatabojs ze 14. prosince 2017,“ uvedla Baláková.

Muži je kolem třiceti let, je štíhlé postavy, vysoký asi 190 cm. Má oválný obličej, tmavěhnědé vlasy, na skráních mírně prošedivělé. Oblečen byl do šedomodré bundy do pasu z látky hrubšího vzoru, černých riflí značky The Regular a do trika s dlouhým rukávem a límečkem šedé barvy. Na nohou měl černé koženkové nízké boty značky EASY GO.