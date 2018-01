Policie našla Daniela (13) z Náchoda: Z domova ujel autem!

"Pátrání je zrušeno. Chlapec se našel, je v pořádku. Jakmile skončí pátrání po nezletilém, tak k případu už nesmíme říci vůbec nic. Nemohu tedy říci ani to, kde a za jakých okolností byl nalezen ani to, co bylo jeho motivem," řekla ČTK policejní mluvčí Alena Kacálková.

Hoch u sebe neměl žádné doklady, jen platební kartu k dětskému účtu. Mobilní telefon měl po většinu dne vypnutý. Vozidlo, ve kterém odjel, patří jeho strýci.