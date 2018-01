Silvii selhalo srdce před porodem: Zemřela ona i nenarozená dvojčátka

Trojnásobné neštěstí. Budoucí maminka Sylvia (†24) zemřela jen pár týdnů před porodem. Do nebe s sebou vzala i tolik vytoužená dvojčátka. Tragédie je o to horší, že se Sylvia v den své smrti chystala navštívit lékaře. Bohužel to už nestihla.

Nepopsatelný smutek prožívají příbuzní nebohé Sylvie. Budoucí maminka zemřela před jejich očima právě v den, kdy se chystala za lékařem do poradny a chtěla rázně řešit svůj stav. „Ráno jsme se chystali do poradny. Udělal jsem jí snídani, najedli jsme se spolu. Chtěla, abych jí přendal věci do nové kabelky, kterou dostala na Vánoce,“ řekl webu Pluska.sk partner Dávid.

„Vtom jí vypadly věci z rukou a ještě mi řekla, že je dneska nějaká nešikovná. V tom už jsem si všiml, jak leží na gauči. Omdlela, třásla se, těžko dýchala a modrala,“ dodal zdrceně. Dávid v jeden okamžik přišel nejen o milovanou lásku, ale i své dvě vytoužené dětičky, které se Sylvií čekali. Vystrašení příbuzní začali Sylvii okamžitě oživovat a dávali jí masáž srdce, dokud nepřijela sanitka.

Bohužel ji nedokázal zachránit ani přivolaný lékař. Podle nejbližších tragicky zemřelé nastávající maminky zemřela Sylvia na selhání srdce. Ženy byla v 7. měsíci těhotenství, měla problémy s dušností, těžko se jí dýchalo. Odborného vyšetření se už nedočkala a podle slov příbuzných neměla být ambulantně sledovaná ani přes rizikové těhotenství.

Její rodina si však myslí, že to tak mělo být. Zarmoucení rodiče mladé ženy nyní žádají, aby úřady prověřily, zda nedošlo k pochybení při poskytování zdravotní péče. Policie již případ prověřuje. „Vyšetřovatel okresního ředitelství případ vyšetřuje jako přečin usmrcení,“ prohlásil prešovský krajní policejní mluvčí Daniel Džobanik.

Gynekolog s dlouholetou praxí z Prešovského kraje říká, že gemini těhotenství, při kterém žena čeká dvojčata, se většinou bere jako rizikové. Závisí však podle toho, zda má jednu placentu, anebo dvě, nebo jeden či dva plodové obaly. „Lékaři však takovéto případy pro minimalizování rizik posílají do specializované odborné ambulance pro rizikově těhotné. Tam by jí určitě udělali různá vyšetření - kardiologické, interní, udělali odběr krve a sledovali by ji,“ vysvětlil odborník.

