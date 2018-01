Odsouzený vrah Oračko žádá o obnovu procesu: Tvrdí, že se jeho partnerka ubodala sama.

Obnovy procesu se u ústeckého krajského soudu domáhá Milan Oračko, který byl pravomocně odsouzen za vraždu své partnerky. Ve vězení má strávit 15 let. Oračko žádá vyslechnutí nových svědků, podle jeho názoru se žena zabila sama. Soud dnes jednání odročil na březen, kdy chce vyslechnout svědky.

Oračko podle pravomocného rozsudku zavraždil svou partnerku v květnu 2014 v bytě v Bílině po prudké hádce. Na hrudníku měla tři bodné rány, jedna z nich byla smrtelná. Soud odmítl Oračkovo vysvětlení, že se žena bodla sama. Svědci u soudu vypověděli, že pár se hádal často, zavražděná na muže prý žárlila. V době skutku byla opilá.

Nůž, kterým byla žena třikrát bodnuta, policisté nenašli. Zasahující záchranáři se v první chvíli domnívali, že žena spáchala sebevraždu. Násilný čin potvrdila až pitva. Na 15 let do vězení poslal Oračka ústecký krajský soud, rozsudek potvrdil i Vrchní soud v Praze. Mimořádný opravný prostředek, tedy dovolání k Nejvyššímu soudu, Oračko nepodal. Muž, který byl v minulosti opakovaně trestán za majetkovou trestnou činnost, má také rodině zavražděné zaplatit dohromady 1,25 milionu korun. Po pravomocném odsouzení Oračko nenastoupil do vězení a byl na něj vydán eurozatykač. Nakonec k výkonu trestu nastoupil sám až v březnu 2016.

Oračko žádá o obnovu řízení a žádá vyslechnout další svědky. Mezi nimi svého bratra a sestru. Oba chtěl soud předvolat na úterý, Oračkův bratr ale neměl doklady a soud neměl jak ověřit jeho totožnost. Jeho sestru, která údajně byla u celého skutku a v původním procesu odmítla vypovídat, soud opakovaně zkoušel předvolat, nepřebírá si ale poštu. "Klient trvá na tom, že se nedopustil toho skutku, trvá na své nevině, a proto navrhuje povolení obnovy řízení s tím, že je třeba provést nové důkazy, které dle jeho názoru odůvodňují jiné rozhodnutí o vině, než které soud přijal v původním řízení. V podstatě máme za to, že to byla sebevražda," uvedla Oračkova advokátka Kateřina Mayerová Bitterová.

Navrhla také vyslechnout kamaráda mrtvé ženy, který s ní byl před smrtí v restauraci a má údajně informace o tom, že žena opakovaně mluvila o sebevraždě. Navrhuje také vyjádření znalců k tomu, zda kombinace léků a alkoholu mohla způsobit například toxickou psychózu.

Soud se pokusí znovu předvolat požadované svědky, jednání bude pokračovat v březnu.