Ublížíme tobě i tvým příbuzným: Němečtí vyděrači chtěli miliony po ženě z Vysočiny

Podezřelí byli zadrženi 12. prosince za účasti kriminalistů z Vysočiny na několika místech v Bavorsku. Do vazby poslaly německé justiční orgány muže ve věku 26 a 45 let. "Ostatní zadržené osoby jsou v současné době stíhány německou policií na svobodě," uvedla mluvčí krajské policie na Vysočině Dana Čírtková. Více k případu neřekla s odkazem na to, že další vyšetřování se děje v Německu.

Podle policie začala skupina zvlášť nebezpečných pachatelů vydírat ženu z Vysočiny loni v září. Žena to ohlásila policii. Ukázalo se, že stopy pachatelů vedou za hranice. Počátkem listopadu kvůli tomu vznikl společný česko-německý vyšetřovací tým. Kriminalisté z Vysočiny pracovali spolu s kriminalisty z bavorského města Traunstein. Úzce spolu podle Čírtkové spolupracovaly také české a německé justiční orgány.