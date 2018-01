Rok od zmizení Míši Muzikářové: V bytě už místo ní bydlí někdo jiný. Matka si tam nastěhovala kamarády

Ani rok od zmizení třináctileté Míši nemá policie ani rodina jasno, co se s dívenkou stalo. Nejpravděpodobnější podezřelý spáchal sebevraždu a policie tak případ odložila. Po dívce pátrá dál, jen už na tom nedělá speciální tým. I šéf ústeckých kriminalistů Martin Charvát uznává, že hledají už spíš tělo...

Tuto verzi ale nechce přijmout Míšina babička Eva, která podle serveru iDnes.cz věří, že její vnučka je naživu v Německu. I tuto možnost ale policie prověřila a nedošla k žádným pozitivním závěrům.

Paní Eva přiznává, že s dcerou se o Míšině zmizení nebaví. „Je na tom špatně. Kdybychom to probírali, jen bychom seděly a brečely,“ prohlásila. Matka Míši dál bydlí v pavlačovém domě v Ústí nad Labem. Místo své dcery si sem nastěhovala kamarády.

„Neotvírají ani nám, i když jsou doma. Minule jsem na ně zvonila, že svítí pět dnů na chodbě, ale nikdo neotevřel, byť byli doma,“ řekla iDnes sousedka.

Míša Muzikářová zmizela 7. ledna 2017 patrně po cestě do školy. Co přesně se stalo, není známo - podle jedné z verzí Míša nasedla k pachateli do auta a ten ji odvezl neznámo kam, kde ji patrně zabil a její tělo ukryl. Hlavním podezřelým byl Otakar S., kterého policie vyšetřovala už v minulosti kvůli sexuálnímu násilí na ženách i podezření z obtěžování dítěte. Krátce po výslechu spáchal sebevraždu...